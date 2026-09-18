Prémios Nobel vão ser aumentados para 1,1 ME

"Este ano celebramos o 125.º aniversário dos Prémios Nobel e, em ligação com isto, temos o prazer de poder aumentar o fundo patrimonial do prémio em um milhão [de coroas]", afirmou a diretora executiva da Fundação Nobel, Hanna Stjärne, num comunicado.

A fundação sublinhou que o aumento implica manter a importância a longo prazo do prémio e garantir que a parte financeira "mantenha o seu valor ao longo do tempo".

O prémio monetário foi ajustado várias vezes nos últimos 15 anos: em 2012 foi reduzido de dez para oito milhões de coroas suecas, enquanto um programa para reforçar as finanças da fundação estava a ser promovido.

E, desde então, o fundo patrimonial foi aumentado três vezes, recordou a instituição.

Os Prémios Nobel são atribuídos em seis categorias: Medicina ou Fisiologia, Física, Química, Literatura, Paz e Economia, sendo esta última a única que não foi estabelecida na altura pelo criador dos prémios, Alfred Nobel, mas pelo Banco da Suécia, coincidindo em 1968 com o 300.º aniversário da sua fundação.

Os prémios deste ano serão anunciados entre 05 e 12 de outubro.