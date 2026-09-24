"Preservar e inovar o artesanato de cestaria em Portugal"



Em conversa com Astrid Suzano, uma das fundadoras da Passa Ao Futuro faz-se uma viagem ao mundo da cestaria que em Portugal tem um património valioso.







Essa viagem tem como fundo o Catálogo recentemente publicado da exposição "Um Cento de Cestos – Uma tecnologia sustentável para o século XXI", inaugurada em 2021 no Museu de Arte Popular (Lisboa), dedicada ao estudo da cestaria portuguesa a partir das coleções do Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular.







"Através de matérias-primas, ferramentas, peças das coleções de ambos os museus, assim como desenhos, fotografias e dados interligados, apresenta-se o passado e revela-se do presente ecossistema deste ofício, evidenciando processos e saberes transmitidos ao longo de gerações. Mais do que um simples levantamento, propõe-se uma reflexão sobre sustentabilidade e modos de produção, destacando a cestaria como uma prática simultaneamente regenerativa e contemporânea com futuro", como se pode verificar no Catálogo que é já considerado como uma ferramenta de trabalho para quem se dedica a este ofício.

Criada há cerca de uma década, a Associação Passa ao Futuro, Associação Cultural sem fins lucrativos, tem avançado com iniciativas como Residências ou Escolas de Verão para juntar artesãos, criativos, designers e pessoas que queiram aprender cestaria.