Presidente agradece contributo do Ginásio Clube Português para desporto nacional

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de uma cerimónia na qual recebeu o cartão de presidente de honra do clube, que decorreu antes do início da Gala desportiva "A Mar", no Centro Cultural de Belém.

"O Ginásio Clube Português é um grande clube. Habituei-me a ver este clube como um grande clube nacional", declarou o Presidente da República perante dezenas de atletas e de convidados da gala.

Marcelo Rebelo de Sousa comentou ainda que tinha pena de não se ter tornado sócio do GCP, mas que conta poder vir a associar-se num clube "que ainda hoje é um exemplo de atividade".

Na cerimónia estiveram também presentes o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

A gala do GCP teve como tema os oceanos, inspirando-se no conto "A Menina do Mar", e o poema "O Fundo do Mar", de Sophia de Mello Breyner Andresen.

O Ginásio Clube Português foi fundado há 142 anos, em Lisboa, e é considerado pioneiro no conceito de clube com finalidades desportivas, sociais e culturais.