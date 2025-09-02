Presidente da Câmara de Foz Côa cessou funções e assumiu a Fundação Côa Parque

Até agora vice-presidente da autarquia, Pedro Duarte assumiu por seu lado a presidência da câmara de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, sendo também o candidato escolhido pelo PSD para as eleições autárquicas de 12 outubro.

No que respeita à Fundação Côa Parque, João Paulo Sousa, indicado para o cargo pelo Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, substitui Aida Carvalho, que cessou as funções de presidente no passado dia 02 de junho.

João Paulo Sousa assume agora a gestão e salvaguarda do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) e do Museu do Côa (MC), num mandato de cinco anos.

"Comecei hoje a exercer funções como presidente do Conselho Diretivo da FCP porque se fechou um ciclo político, e aceitei o convite para presidir a esta Fundação", explicou João Paulo Sousa à Lusa.

João Paulo Sousa desempenhou várias funções no poder autárquico durante 26 anos, desde que foi eleito para a assembleia municipal de Vila Nova de Foz Côa, em 2001. Foi vice-presidente da câmara nos mandatos compreendidos entre 2009 e 2021 e, desde então, após as eleições autárquicas, presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, num mandato que agora cessou.

Os novos membros do Conselho Diretivo da Côa Parque -- Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa entram hoje em funções com um mandato de cinco anos, conforme despacho da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, de 27 de agosto, anunciou hoje o gabinete de Margarida Balseiro Lopes.

João Paulo Lucas Donas Botto Sousa, até aqui vogal não executivo da FCP, foi designado novo presidente do Conselho Diretivo pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto.

O novo vice-presidente da FCP, Diamantino Manuel Ínsua Pereira, docente da Universidade do Minho, onde se doutorou em Ciências na especialidade de Geologia, foi designado por proposta do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

O Conselho Diretivo da FCP fica completo com as vogais não executivas Ana Maria Proença Filipe, especialista na área do património arquitetónico e artístico, indicada pelo município de Vila Nova de Foz Côa, onde é vereadora desde 2021, e Sandra Albertina da Silva Nogueira Vinhais Sarmento, diretora regional do Norte do Instituto da Conservação da Natureza, que transita do anterior Conselho Diretivo, nomeada por proposta do membro do Governo responsável pela área do Ambiente.

A Côa Parque é uma fundação pública de direito privado, dotada de autonomia financeira, administrativa e patrimonial, regendo-se pelos Estatutos estabelecidos pelos decretos-Lei n.º 35/2011, de 8 de março, e n.º 70/2017, de 20 de junho, e pela Lei-Quadro das Fundações.