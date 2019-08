Presidente felicita compositor João Godinho e diz que "talento português não tem fronteiras"

Lusa08 Ago, 2019, 18:43 | Cultura

"Felicito o compositor João Godinho pela importante conquista do prémio de melhor Compositor Europeu, atribuído no âmbito do Festival internacional Young Euro Classic, em Berlim", escreve Marcelo Rebelo de Sousa numa nota divulgada no `site` da Presidência da República.

O chefe de Estado, que se encontra em Berlim, no âmbito de uma visita oficial à Alemanha, refere que "esta notícia vem reforçar a certeza de que o talento português não tem fronteiras".

"Este reconhecimento é, sem dúvida, um motivo de orgulho para todos os portugueses e que em parte se deve também a um trabalho de qualidade e resistência da Jovem Orquestra Portuguesa e da Orquestra de Câmara Portuguesa", adianta o Presidente da República que agradece o empenho e brio, "a todos os jovens músicos, e ao João Godinho em particular", com que "continuam a representar Portugal".

O português João Godinho venceu o prémio Compositor Europeu, anunciado na terça-feira, em Berlim, no âmbito do festival internacional Young Euro Classic.

João Godinho foi distinguido com o "European Composer Award", pela composição "Alcance" ("Reach"), estreada em Berlim, no passado dia 26 de julho, no âmbito do festival, pela Jovem Orquestra Portuguesa (JOP), com músicos do projeto inclusivo Notas de Contacto, desenvolvido há cerca de uma década, pela Orquestra de Câmara Portuguesa, com a CerciOeiras (Cooperativa Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade).

O prémio "é concedido em reconhecimento da melhor estreia mundial", declarou a organização.

O festival Young Euro Classic é considerado a mais importante plataforma de divulgação de jovens orquestras e talentos da área da música clássica. Pelo certame passam orquestras de todo o mundo, da China à Rússia, passando pelos Estados Unidos. A JOP esteve presente pela terceira vez.

João Godinho, nascido em 1976, estudou piano na Escola de Música do Conservatório Nacional, tem o Curso de Composição da Escola Superior de Música de Lisboa, e o nome associado a projetos como a Big Band Júnior e a Lisbon Jazz Summer School.

Foi assessor de programação do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, realizou programas para a Antena 2, como "Que Música É Esta" e "Fora de Formato", e tem vindo a compor, de modo regular, desde meados dos anos 2000.

É o autor de "Kaminari", música para bailado, estreado no Teatro Camões, "De Queda em Queda", para piano e quarteto de cordas, "Insecto Xilófago", para marimba solo, peça encomendada para o Prémio Jovens Músicos da Antena 2 (2007), "O Marionetista", para saxofone alto e quarteto de cordas, estreada pela Orchestrutopica, no Festival de Música do Estoril, do mesmo ano, e de "Fogo Posto", para piano solo, que Joana Gama estreou em 2011, no Centro Cultural de Cascais.

Em 2013, compôs "Trovoada", para piano solo, música para o espetáculo de dança homónimo de Luís Guerra.

Em 2017, escreveu "Nocturno", para piano solo e `toy piano`, que sustenta o espetáculo homónimo, que reúne a pianista Joana Gama e o coreógrafo Victor Hugo Pontes.