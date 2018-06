Primavera Sound começa quinta-feira no Porto com Lorde

RTP06 Jun, 2018, 13:27 / atualizado em 06 Jun, 2018, 14:01 | Cultura

No primeiro dia, 7 de junho, a artista de 21 anos apresentará o seu aclamado segundo álbum, “Melodrama”, lançado no ano passado, que já rendeu os singles “Green Light” e “Liability”. Esta é a segunda vez da artista em Portugal, depois de se ter estrear no Rock in Rio, em 2014, com o seu disco “Pure Heroine” (2013). A canção “Royals” valeu-lhe dois Grammys. Os passes gerais para a sétima edição do NOS Primavera Sound, que decorre de 7 a 9 de junho, no Porto, já se encontram esgotados. Os bilhetes diários custam 60 euros para os dois primeiros dias e o terceiro dia já está lotado.





Na quinta-feira atuam também, no Porto, nomes como Rhye e Jamie XX – membro da banda britânica The xx - e Tyler the Creator, que apresentará o seu último álbum, "Flower Boy" (2017), nomeado para o Grammy de Melhor Álbum Rap.Father John Misty é também um dos artistas aguardados, que estreia em Portugal o recente disco "God's Favorite Customer", lançado no dia 1 de junho.No primeiro dia do festival existirão quatro palcos com concertos em simultâneo. O dia começa com os portugueses Fogo Fogo, pelas 17h30. A mesma hora, no Palco Super Bock, atuam os Foreign Poetry, projeto do inglês Danny Geffin e do austríaco Moritz Kerschbaumer, cujo disco "Grace and Error on the Edge of Now" foi gravado em Lisboa.Na edição deste ano, durante os restantes dias do festival, alguns dos artistas são A$AP Rocky, Nick Cave & The Bad Seeds e The War on Drugs, The Breeders, entre muitos outros.Esta quarta-feira, na Avenida dos Aliados, pelas 23h00, no âmbito do arranque do festival, o DJ e produtor norte-americano com 20 anos de carreira Fatboy Slim dá um concerto aberto gratuitamente.