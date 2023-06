Primeira-dama dos Estados Unidos passou por Lisboa a convite da embaixadora em Portugal Randi Levine

A mulher do presidente norte-americano Joe Biden fez uma viagem relâmpago à Universidade Católica Portuguesa na tarde de segunda-feira dia 5 de Junho, surgindo perante uma plateia cheia para discursar sobre o evento centrado em arte contemporânea e promovido pela embaixada dos Estados Unidos em Portugal.





"Há 60 anos que o Departamento de Estado reconhece o poder diplomático da arte, distribuindo obras pelas embaixadas de todo o mundo e também enviando mais de 200 artistas norte-americanos como emissários culturais a comunidades locais", sublinhou.

Jill Biden centrou todas as atenções dos jornalistas enquanto esteve presente no auditório da faculdade de ciências humanas da Católica e meia-hora depois de chegar despediu-se, regressando a Washington após cumprir um périplo pelo Egito, Marrocos e Jordânia.acontece simultaneamente em todas as embaixadas americanas espalhadas pelo mundo.

Em Portugal a organização tem a assinatura especial de Randi Levine, embaixadora americana nomeada por Joe Biden, cujo apreço pela arte chegou a ser elogiado pela primeira-dama no seu discurso.



Randi Charno Levine, antes de assumir funções em Portugal em 2021, foi Comissária da Smithsonian National Portrait Gallery em Washington D.C., onde ajudou a organizar e expandir a coleção permanente do museu.com obras de artistas norte-americanos como Sanford Biggers, Nick Cave, Deborah Kass, Maia Lin, Christopher Myers, Alisa Nisenbaum, Amy Sherald, Deborah Willis e Hank Willis Thomas.A particularidade desta exposição é dialogar com obras de artistas contemporâneos portugueses vão juntar-se a artistas portugueses como Leonor Antunes, Vasco Araújo, Ângela Ferreira, Fernanda Fragateiro, Mónica de Miranda e Diana Policarpo.Debater o papel da arte em áreas como a diversidade e a equidade e a sua influência na diplomacia e na democracia é o grande objetivo deste evento.