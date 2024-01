Primeira versão do Rato Mickey passa para o domínio público nos Estados Unidos

A primeira versão da personagem criada por Walt Disney há 95 anos que apareceu no filme de animação "Steamboat Willie" entra no domínio público.



A partir de dia 1 de janeiro 2024 a primeira versão do Rato Mickey fica livre de direitos de autor. O mesmo acontece com outras obras, tal como a Minnie. Outro exemplo é o Tigre, personagem dos livros do ''Winnie the Pooh'', de A. A. Milne e E. H. Shepard



A 1 de janeiro assinala-se o dia do domínio público, um dia em que muitas obras, as mais antigas, perdem os direitos de autor.



A jornalista Margarida Vaz falou com Giulia Priora, professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa que explica o que acontece com os direitos de autor do Rato Mickey.