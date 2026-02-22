Primeiras cinco canções finalistas do Festival da Canção 2026 já foram escolhidas

Numa noite de emoções fortes e alguns problemas técnicos que fizeram com que a canção número 3 fosse tocada por último, foram escolhidos os cinco primeiros finalistas do Festival da Canção.

Uma das novidade nesta edição do festival foi Dinis Mota, que chegou através de um concurso inédito entre escolas de ensino musical de Lisboa e Porto.



Também pela primeira vez, os vencedores da edição anterior escolheram um concorrente: os "Nunca Mates o Mandarim" estão na final.

Em competição na primeira semifinal, transmitida em direto na RTP1, estavam oito canções, das quais quatro - "Fumo" (composta e interpretada por Nunca Mates o Mandarim), "Chuva" (Marquise), "Jurei" (Dinis Mota) e "Sprint" (EVAYA) - foram escolhidas através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída por um júri profissional e a outra metade pelo voto do público) e uma quinta - "Dá-me a tua mão" (André Amaro) - escolhida apenas pela votação do público.

De fora da final ficaram "Nos teus olhos" (Bateu Matou), "Onde quero estar" (Agridoce), "Pertencer" (tema composto por Djodje e interpretado por Mário Marta).

Na segunda semifinal, marcada para 28 de fevereiro, competem outras oito canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes cinco canções que disputarão a final.

Este ano, as duas semifinais e a final do concurso acontecem nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, com um palco maior e uma plateia com público, com capacidade para cerca de 500 pessoas.

O tema vencedor do Festival da Canção 2026 deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, na Áustria.

No entanto tal poderá não acontecer, tendo em conta que a maioria dos participantes anunciou em dezembro a recusa em representar Portugal na Eurovisão, em protesto contra a participação de Israel no concurso.

C/Lusa