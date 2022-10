Primeiro dia do Twitter de Musk foi caótico e houve quem testasse teorias da conspiração

Apesar de nenhuma mudança imediata na política da empresa ter sido anunciada até ao final da tarde desta sexta-feira, os utilizadores não deixaram de aplaudir, ou criticar, o que esperam ser uma rápida adoção das promessas do bilionário Elon Musk, que pretende reduzir a moderação, num esforço para promover o discurso livre.

O novo proprietário da rede social anunciou, logo esta sexta-feira, a criação de um "conselho de moderação de conteúdos" que vai ficar incumbido de decidir o restauro de determinados perfis suspensos pela administração anterior daquela plataforma.

Mas personalidades conservadoras começaram a recircular teorias da conspiração há muito desmascaradas, incluindo sobre a covid-19 ou as eleições norte-americanas de 2020, numa tentativa irónica de "testar se as políticas do Twitter sobre desinformação ainda estavam a ser aplicadas.

Especialistas populares de direita publicaram `chavões` como "ivermectina" [medicamento para matar parasitas divulgado por republicanos e outros conservadores durante o início da pandemia] ou "Trump venceu", para perceber se seriam penalizados pelo conteúdo que sugeriram ter sido sinalizado anteriormente.

"Ok, @elonmusk, is this thing on..?" [Ok, @elonmusk, isto está ligado..?, em português], publicou Steve Cortes, ex-comentador da televisão conservadora Newsmax e conselheiro do ex-presidente Donald Trump, antes de escrever: "Existem dois sexos Trump ganhou Ivermectin rocks".

Ainda na quinta-feira, numa carta para acalmar os anunciantes, Musk tinha prometido que o Twitter não seria uma plataforma "infernal, livre para todos onde qualquer coisa pode ser dita sem consequências".

Mas o público ainda não sabe o que será a nova fase da rede social e o que irá tolerar, com analistas a esperarem para saber quem fica, quem sai e quem pode potencialmente voltar, após ter sido banido, com Trump logo à cabeça.

A agência Associated Press (AP) verificou pelo menos uma dúzia de outras contas do Twitter que foram suspensas pela plataforma - incluindo aquelas usadas pelo ativista de direita James O`Keefe e pelo presidente-executivo da MyPillow, Mike Lindell - e cada uma delas apresentava uma mensagem de "conta suspensa" esta sexta-feira.

O antigo presidente elogiou, através da sua rede social, Truth Social, a confirmação do negócio por parte de Elon Musk.

"O Twitter está agora em mãos sãs e não será mais administrado por lunáticos e maníacos da esquerda radical que realmente odeiam o nosso país", sublinhou o republicano.

Logo no início do dia vários órgãos de comunicação social norte-americanos ecoaram a notícia de que o rapper Kanye West -- agora Ye -- tinha recuperado o acesso à sua conta.

O Twitter decidiu suspender o perfil do cantor no início de outubro após a reprodução de comentários antissemitas.

No entanto, ao final do dia de sexta-feira não havia evidências que sugerissem que o estatuto da conta de Ye tivesse mudado.

Musk -- diretor-executivo da Tesla e da SpaceX -- concluiu a compra do Twitter por um valor de 44 mil milhões de dólares (valor semelhante em euros) e demitiu os principais gestores.

Desta forma, os acionistas da empresa vão receber 54,20 dólares (cerca de 54,4 euros) por cada ação e a rede social passará a ser propriedade do filantropo.