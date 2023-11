Príncipe herdeiro saudita diz que Expo 2030 de Riade "não terá precedentes na história"

"Pretendemos apresentar uma versão excecional e sem precedentes na história da realização deste fórum global com os mais altos níveis de inovação", disse bin Salman num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial saudita SPA.

Bin Salman defendeu que a edição de 2030 da Expo proporcionará "uma plataforma global que tira partido das últimas tecnologias [...] com o objetivo de investir de forma otimizada nas oportunidades e oferecer soluções para os desafios" que o planeta enfrenta atualmente.

O príncipe herdeiro saudita salientou que a realização da Expo em Riade coincidirá com a implementação da Visão 2030 do reino árabe, um plano governamental para diversificar a economia saudita, fortemente dependente do petróleo, e posicionar o reino no auge da inovação com a construção de projetos de grandes dimensões.

O anúncio da vitória de Riade ocorreu hoje em Paris durante os trabalhos da Assembleia Geral do Bureau International des Expositions (BIE), candidatura saudita que derrotou as de Busan (Coreia do Sul) e Roma (Itália).

Riade, que será a primeira cidade saudita a acolher o evento, recebeu 119 votos, mais do que os dois terços exigidos na primeira votação, pelo que não foi necessária uma segunda volta, em comparação com 29 para Busan e 17 para Roma.

"Riade é a capital de um país que goza de uma localização geográfica estratégica e importante, uma vez que é uma ponte importante que liga os continentes, o que a torna um destino atrativo para os mais importantes fóruns internacionais, investimentos, visitas globais e uma porta de entrada para o mundo", afirmou bin Salman.