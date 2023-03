Produtoras de "Interdito a cães e italianos" incluindo Ocidental Filmes premiadas em França

Esta associação atribuiu hoje os Cartoon Tributes, no âmbito do Cartoon Movie, um fórum internacional dedicado ao cinema de animação, em Bordéus, tendo atribuído o prémio de produtora do ano às sete europeias envolvidas na longa-metragem "Interdito a cães e italianos", do realizador francês Alain Ughetto.

Entre as produtoras distinguidas, de França, Itália, Suíça e Bélgica, está também a portuguesa Ocidental Filmes, de Luís Correia, responsável pela montagem e misturas de som do filme, nos estúdios em Gavião de Ródão (Castelo Branco).

Eleito o Melhor Filme Europeu em 2022 pela Academia Europeia de Cinema, "Interdito a Cães e Italianos" é sobre emigração italiana no início do século XX, mas é também sobre memória e laços familiares, seguindo os passos de Luigi Ughetto, avô do realizador.

A longa-metragem estreia-se nos cinemas portugueses a 30 de março, tendo antestreia dias antes no Monstra -- Festival de Animação de Lisboa e deverá contar com a presença do realizador.