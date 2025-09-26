Programa "Jimmy Kimmel Live!" regressa a canais locais de redes Nexstar e Sinclair

O programa "Jimmy Kimmel Live!" regressará a partir de hoje às estações de televisão da Nextar, associadas à rede de televisão ABC, em 28 cidades.

O programa vai voltar também a 38 estações da Sinclair, também ligadas à ABC, em Seattle e a Washington, D.C.

O programa foi suspenso na semana passada após Jimmy Kimmel comentar uma entrevista do Presidente dos EUA, Donald Trump, em que o líder norte-americano mencionou a morte do conservador e produtor de conteúdos digitais, Charlie Kirk, que foi assassinado no dia 10 de setembro.

O apresentador de televisão fez alguns comentários sobre a morte do produtor de conteúdos, inclusive, disse que Donald Trump lamentou a morte de Charlie Kirk "tal como uma criança de 4 anos lamenta a morte de um peixe".

A ABC suspendeu Kimmel a 17 de setembro, após ameaças de possíveis repercussões por parte do chefe da Comissão Federal de Comunicações (sigla em inglês, FCC), Brendan Carr, nomeado por Trump.

No dia 18 de setembro, o presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar (empresa que representa os canais locais afiliados da ABC), Andrew Alford, disse que "os comentários do Sr. Kimmel sobre a morte do Sr. Kirk são ofensivos e insensíveis, num momento crítico do discurso político nacional".

A pressão da Nexstar veio na sequência de críticas do presidente da FCC, classificando os comentários de Kimmel como "verdadeiramente doentios".

Carr frisou ainda que a sua agência tem poderes para responsabilizar a Walt Disney Co., a empresa-mãe da ABC, por disseminar desinformação.

A Nexstar detém o maior grupo de transmissão de televisão local dos EUA com mais de 200 emissoras próprias, alcançando 220 milhões de pessoas.

A Sinclair detém e presta serviços a 185 estações de televisão em 85 mercados.