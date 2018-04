Programação da Casa de Mateus retoma Encontros de Música e inclui cursos e conferências

Lusa20 Abr, 2018, 21:56 | Cultura

Ricardo Bernardes, musicólogo e maestro, e responsável pelas atividades musicais, apresentou a programação musical da Casa de Mateus, que arranca hoje com o concerto "As Sonatas de Johann Ernst Galliard", pelo ensemble Contágio Barroco, e se prolonga até outubro.

Durante este período serão realizadas 20 atividades, 11 das quais relacionadas com a música, sendo que a programação inclui ainda três residências `artistíssimas`.

O palco principal para as atividades são o salão nobre, a capela e o pavilhão do Palácio de Mateus, o monumento mais visitado em Vila Real, que ultrapassou os cem mil visitantes em 2017.

No entanto, a música vai estender-se ao Conservatório Regional de Música e poderá ainda abranger mais locais no centro histórico, para intensificar a "ligação física" com a cidade.

A programação inclui concertos pelos Cappella dei Signori, pelos Laureados do Prémio Elisa de Sousa Pedroso e pela Orquestra Luso-Alemã, entre outras formações.

Em agosto, segundo Ricardo Bernardes, realiza-se a "maior das atividades", que é o regresso dos Encontros Internacionais de Música da Casa de Mateus, que se realizaram de 1978 a 2005, mobilizando protagonistas da cena musical da época e pioneiros do movimento da corrente da interpretação historicamente informada, como o maestro e cravista Gustav Leonhardt, o violoncelista Anner Bylsma ou o violetista Jurgen Kussmaul, entre outros músicos.

No âmbito destes encontros chegou a ser constituído o Ensemble de Mateus, sob a direção da violinista Marie Leonhardt, que contou com músicos como os violinistas Florian Deuter, Andrew Manze e David Watkin, ou o cravista Richard Egarr, então em início de carreira, que aí frequentaram os cursos de verão.

Depois de um interregno de 12 anos, os Encontros vão ser retomados, com os seus concertos, conferências e com os seus cursos, nas diferentes modalidades, como os de canto, violino, cravo, flauta de bisel, viola da gamba, contrabaixo e música de câmara.

A conferência de abertura dos Encontros estará a cargo do musicólogo Rui Vieira Nery. Pelo meio, decorre uma conferência sobre a introdução da ópera na Península Ibérica, há 250 anos, e o concerto "Ópera de a Corunha" .

A programação inclui ainda a reedição do seminário "Tradução Coletiva de Poesia Viva", com coordenação de Nuno Júdice, os ciclos de conversas sobre arte, ciência e cultura, a celebração da obra do dramaturgo Álvaro Garcia de Zuñiga e o programa ECO Mateus, que vai lançar um olhar para a região e para o mundo.

A 06 de outubro, será entregue o prémio literário D. Diniz de 2018 a Hélder Macedo, pelo seu livro "Camões e outros contemporâneos", publicado pela Editorial Presença.

Depois, realiza-se um ciclo de conversas sobre Nicolau Nasoni, arquiteto cuja obra se encontra disseminada pelo Norte do país e que terá também projetado a Casa de Mateus.

A programação cultural da Fundação da Casa de Mateus para 2018 termina com o concerto "O triunfo do Norte".

A Casa de Mateus assume-se como "um centro de cultura" do Norte do país e, para isso, tem intensificado a sua atividade desde 2016. Dentro do palácio barroco do século XVIII, pretende-se conciliar a música com a história.

"A sequência e a escolha das obras não são feitas ao acaso, elas pretendem contar uma história que tenha ligação com a casa e as personagens da casa. Por exemplo, as ligações com o Brasil no século XVIII são porque o quarto morgado de Mateus foi governador da província de São Paulo, durante o tempo de Marques de Pombal", contou Ricardo Bernardes.