Programação de Évora 2027 arranca em fevereiro desse ano e será anunciada no fim de 2026

Em declarações aos jornalistas após a apresentação de cinco projetos de Évora 2027, o diretor artístico da associação gestora, John Romão, indicou que a programação completa da iniciativa será anunciada "no último trimestre de 2026".

"E a nossa programação está prevista começar oficialmente em fevereiro de 2027", adiantou.

John Romão falava após uma sessão sobre os programas artístico e de infraestruturas de Évora 2027, realizada no Convento de São Bento de Cástris, na periferia da cidade, na qual esteve presente a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes.

Na sessão, foram apresentados alguns dos 52 projetos do livro de candidatura, concretamente "Cante - Sons do Vagar", do músico Tozé Bexiga, "Casa dos Bonecos" e a "Bienal Internacional de Marionetas de Évora", do Centro Dramático de Évora (Cendrev).

"Hypertêxtil -- Bienal de Arte Têxtil do Alentejo", da Córtex Frontal, "Travão de emergência", da Estação Cooperativa de Casa Branca, e "Imagens-X", do Grupo Pro-Évora, foram os outros projetos apresentados.

Nas declarações aos jornalistas, o diretor artístico referiu que a Associação Évora 2027 vai abrir dois concursos em setembro deste ano, um para a comunidade escolar do Alentejo Central e outro dirigido a estruturas e artistas internacionais.

"Estamos a preparar esses regulamentos precisamente agora", adiantou John Romão.

O responsável assinalou que a `open call` para estruturas e artistas internacionais pretende que sejam propostos projetos "com o envolvimento das comunidades do Alentejo em diferentes domínios artísticos e que exponham essas parcerias com o território".

Sobre atrasos na iniciativa, o diretor artístico reconheceu que a associação gestora está "a acelerar e a tentar recuperar algum tempo que foi perdido", por ter consciência que "o projeto tem algum atraso".

"Estamos a trabalhar com todos os artistas e associações que estão representados no `bidbook` [livro de candidatura]", assim como no "fortalecimento das parcerias nacionais e internacionais desses mesmos projetos, da dimensão do legado e da relação com as comunidades locais", acrescentou.