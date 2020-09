Programação do Teatro Art`Imagem na Quinta da Caverneira com peças e oficinas `online`

A peça "Apeadas", de Cristina Arcando da Cruz, com a encenação de Francisco Braz, sobe a palco para, no dia 24 de outubro, às 21:30, marcar com "um funeral agendado" o arranque da nova temporada teatral.

`"Desumanização", de Válter Hugo Mãe, com dramaturgia de José Pedro Pereira com direção e encenação de José Leitão, leva até aos espetadores, de 03 a 08 de novembro, "uma história de perda, luto e superação que nos faz questionar acerca dos limites (ou sua transgressão) da humanidade".

No dia 14, às 21:30, segue-se a peça "O último julgamento", de Ricardo Alves e, no dia 21, à mesma hora, "Vocês Viram o Meu Cão?", de Vitor M. Santana, com encenação de Eduardo Faria.

A peça "Instruções para abolir o Natal", de Michael Mackenzie, fecha, no dia 05 de dezembro, às 21:30, as cortinas do palco da Quinta da Caverneira, que durante o espetáculo tem como pano de fundo a crise financeira de 2008 e o Brexit.

A Quinta da Caverneira recebe ainda, de 01 de setembro a 31 de dezembro, a exposição "Um Percurso Teatral Singular", de João Luiz e Susanne Rosler, onde os objetos expostos foram retirados do seu contexto original e "desfeitos os segredos e truques que criam a ilusão teatral". Os que visitam a exposição podem tornar-se "espetadores ativos de um mundo de faz de conta", entrar em cena e ser guiados pela imaginação.

A nova programação contempla também, de 07 de setembro a 21 de dezembro, duas oficinas `online`: uma de Dramaturgia que tem como formador José Pedro Pereira, e outra sobre Montagem Cénica que terá Flávio Hamilton como formador.

"Todo o mundo é um palco", a partir de vários autores, "Os filhos dos padres nos campos de deus", de Carlos Paiva, e "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar", de Luís Sepúlveda, são as história escolhidas para, a 19 de setembro, 24 de setembro e 19 de dezembro, respetivamente, levar as crianças ao teatro, neste caso, ao "teatro a ler".

A programação resulta do protocolo do município com Teatro Art`Imagem, na Dinamização e Divulgação das Artes de Palco.