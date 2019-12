Projeto "23 Milhas" com nomes conhecidos na programação do novo ano

Os Capitão Fausto atuam a 18 de janeiro e a 26 do mesmo mês, Luís Severo dá um concerto a solo, integrado no ciclo de concertos "Acorda à Tarde", que incluirá ainda os espetáculos de MOMO, a 23 de fevereiro, Toty Sa`Med, a 15 de março, e Kimi Djabaté, a 29 março.

"Antiprincesas", de Cláudia Gaiolas, é apresentado a 02 de fevereiro, uma criação para os mais novos, inspirada em grandes mulheres que não tinham o título de princesas, mas ficaram conhecidas por grandes feitos.

A 08 de fevereiro, Camané e Mário Laginha encontram-se nos palcos para apresentar "Aqui está-se sossegado", um dia depois de começar o encontro de serviços educativos e mediação "Territórios Públicos", que reúne no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre, e noutros espaços do Município, como o Museu Marítimo de Ílhavo e a Biblioteca Municipal de Ílhavo, vários profissionais dessas áreas, para debater e refletir sobre boas práticas.

A companhia Cão Solteiro leva a sua última criação, "Could be Worse", à Casa da Cultura de Ílhavo, no dia 15 de fevereiro, e uma semana depois, também no domínio das áreas performativas, a "Civilização" de Lígia Soares antecipa o Carnaval, trabalhando com os cardadores de Vale de Ílhavo.

"Democracy has been detected", da Momento -- Artistas Independentes, regressa a Ílhavo depois da residência artística em novembro deste ano, para apresentar o espetáculo na Gafanha da Nazaré, a 13 de março.

De 05 a 08 de maio, o festival Palheta, de Robertos e Marionetas, volta a ocupar vários espaços da Gafanha da Nazaré, e repetem-se também as visitas de arquitetura "Olhar por Dentro", no último fim-de-semana de cada mês, numa organização do "23 Milhas" e da Talkie Walkie.

Nas residências artísticas, o destaque vai para os Linda Martini, que terminam o seu novo disco na Gafanha da Nazaré, em fevereiro.