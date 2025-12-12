Projeto de Alexandre Estrela vai representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza 2026

O projeto, com curadoria de Ana Baliza e Ricardo Nicolau, "é um sistema cibernético que reage em tempo real à atividade sísmica planetária, convertendo-o em imagem e som", segundo a DGArtes, num comunicado hoje divulgado.

A DGArtes, numa descrição da obra de Alexandre Estrela, afirma que esta "revisita anomalias naturais e seres que anteveem instabilidades geológicas, como o peixe-gato Namazu no mito japonês, e traça um paralelo entre a falha que o terramoto de 1755 abriu no pensamento ocidental --- dando força à ciência em detrimento da religião --- e a erosão contemporânea da confiança na ciência e a crença cega na tecnologia, que abrem espaço a novos mitos obscurantistas".

A instalação "RedSkyFAlls" irá transformar o pavilhão de Portugal "numa máquina ressonante das convulsões tectónicas, síncrona com eventos geofísicos distantes, que posicionam o visitante numa ecologia global", descreve a DGArtes.

A próxima Bienal de Arte de Veneza -- que vai decorrer sob o tema "In Minor Keys" ("Em Tons Menores", em tradução livre), desenhada pela curadora Koyo Kouoh, que morreu em maio deste ano -- apresentará uma visão transformadora da arte num "sussurro poético" de resistência, introspeção e alegria perante tempos de exaustão global, segundo a organização do evento em Itália.

A mostra irá decorrer de 09 de maio a 22 de novembro de 2026, com pré-inauguração nos dias 07 e 08 de maio, nos Jardins, no Arsenal e noutros locais do centro de Veneza.