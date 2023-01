Projeto "Finisterra" começa com a peça “Iphigénie”

Cinco espetáculos construídos sobre "a matriz" da tragédia grega, desenvolvidos em conjunto por dez teatros nacionais europeus vão subir aos palcos do Teatro Nacional São João, no Porto, entre esta sexta-feira e 25 de fevereiro, começando com “Iphigénie”, de Tiago Rodrigues.