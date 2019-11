Projeto internacional com artistas do Nepal e da Índia arranca nas Caldas da Rainha

O projeto, uma iniciativa da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, em parceria com o Museu José Malhoa, junta artistas originários da Índia e do Nepal a criadores portugueses, para "celebrar o Oriente e a sua cultura, em especial as duas cidades míticas de Kathmandu e Varanasi", afirmou hoje o coordenador do OVNI -- Objetos Visuais do Nepal e da Índia, Mário Caeiro.

Na conferência de abertura do evento que se estende até ao dia 25 de janeiro de 2020, Mário Caeiro apresentou hoje, no Museu Malhoa, nas Caldas da Rainha, o programa que vai decorrer nesta cidade, em Lisboa e em Almada, e que reúne em Portugal vários artistas do Nepal e da Índia.

Ashmina Ranjit, representante do `artivismo` no feminino, e Koshal Hamal, um artista emergente da arte contemporânea focada nas questões da apropriação, representam o Nepal, enquanto da Índia partipam Suresh K. Nair, conhecido pelos seus murais de grandes dimensões, e Shazeb Arif S., que irá realizar, nas Caldas da Rainha, "uma obra de texto, com frases de autores portugueses, de pessoas da cidade e estudantes residentes", explicou Caeiro.

Portugal entra no projeto que tem como ponto alto uma exposição de artes visuais (que será inaugurada no dia 28, no Museu Malhoa) com obras dos artistas Cristina Ataíde, Pedro Bernardo, Filipe Garcia, Jorge Humberto -- JoH e Pauliana Valente Pimentel, "tendo em comum o facto de todos terem visitado as cidades de Kathmandu e Varanasi" e, nalguns casos, sendo também "a sua arte influenciada por essas cidades", acrescentou o coordenador da iniciativa.

O projeto, que tem também uma vertente pedagógica, envolvendo quatro professores e 80 alunos das Licenciaturas em Design Gráfico e Multimédia e Programação e Produção Cultural, da ESAD, será marcado por várias palestras e aulas abertas com os professores Teresa Luzio e Pedro Ramos.

Em Lisboa, o Museu do Oriente receberá, em 19 de novembro, um dia inteiro de conferências, que culminará com a intervenção de Ashmina Ranjit.

Palestras, `masterclasses` e um `workshop` transdisciplinar são outras das propostas do OVNI, pensado ao longo de dois anos para "criar pontes" e, através das culturas dos três países, "reforçar identidades por via do diálogo e da partilha de visões estéticas", afirmou Mário Caeiro.