De acordo com a Direção-Geral das Artes (DGArtes), "Mãos ao Chão (Hands to the Ground)", projeto artístico e curatorial de Joanna Alice Helm, Remígio Van Eyes Chilaule e Samuel de Brito Gonçalves, foi o escolhido para representar oficialmente Portugal naquela exposição internacional.

Em nota de imprensa, a DGArtes explica que o projeto "Mãos ao Chão" parte de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, "não para falar por eles, mas para reconhecer o que fazem".

"`Mãos ao Chão` propõe ouvir diretamente essas vozes, mostrando o que constroem e ensinam, dialogando com registos críticos e interpretativos que ligam estas experiências aos fundamentos desta Bienal", sustenta a direção-geral.

"Mãos ao Chão (Hands to the Ground)" foi a mais votada das três propostas acolhidas no concurso lançado em agosto passado pela DGArtes, para a representação oficial de Portugal na Exposição Internacional de Arquitetura - Bienal de Veneza 2027, com um apoio de 500 mil euros.

As duas outras propostas analisadas pelo júri do concurso eram "Analog Twins", de Alice Clanet-Hallard, Edgar Brito, Francisco Lobo e Romea Muryn, e "Matéria Viva", de Helena Botelho.

Os autores do projeto "Mãos ao Chão (Hands to the Ground)" são a arquiteta e urbanista brasileira Joanna Alice Helm, que foi editora-chefe e diretora de conteúdo do ArchDaily Brasil; o arquiteto e urbanista moçambicano Remígio Van Eyes Chilaule, docente universitário responsável pelo projeto do Museu da Mafalala (Maputo); e o arquiteto português Samuel de Brito Gonçalves, fundador do atelier Summary, no Porto.



Segundo a DGArtes, "seis temas atravessam o pavilhão - climas extremos, material local, respostas passivas, memória e inovação, formas de fazer e para uma construção de futuro - confiados a autores convidados que os desenvolvem em manifestos críticos com diferentes formatos".



A representação oficial portuguesa ficará patente no espaço Fondaco Marcello, entre 08 de maio e 21 de novembro de 2027, e está prevista uma itinerância posterior por Portugal e também por Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, os quatro países de origem das experiências apresentadas.



A Bienal de Arquitetura de Veneza 2027 tem como tema "Do Architecture - For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality" ("Fazer Arquitetura --- Pela possibilidade de coexistência perante uma realidade concreta", em tradução livre), com curadoria dos arquitetos Wang Shu e Lu Wenyu.

