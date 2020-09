Projeto piloto na GaiUrb partilha bicicletas entre os funcionários até dezembro

Composto por "quatro bicicletas elétricas e quatro convencionais", acrescentou à Lusa fonte da empresa que gere o urbanismo no município do distrito do Porto, o projeto iniciou-se a 21 de setembro, no Dia Sem Carros, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, lê-se no comunicado.

É, acrescenta a nota de imprensa, "um projeto-piloto adotado pelos funcionários que consiste na utilização de bicicletas elétricas em deslocações de trabalho, enquanto exemplo de boas práticas de comportamento sustentável como contributo para a descarbonização, a sustentabilidade da cidade e a mobilidade suave partilhada".

"A iniciativa tem como objetivo mobilizar os funcionários da Gaiurb para a importância da mobilidade limpa e do transporte urbano sustentável, que permite alcançar benefícios na melhoria da qualidade do ar, da redução de ruído, da emissão de poluentes e, paralelamente, a melhoria da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar da equipa", lê-se ainda na comunicação.

As bicicletas estão "registadas numa plataforma onde deve ser feito o registo de utilização, sendo que cada uma delas tem um número associado, ficando identificado o utilizador e o motivo da saída", descreveu a fonte contactada pela Lusa.

Citado pelo comunicado, o presidente do Conselho de Administração da Gaiurb, António Miguel Castro enfatizou que este projeto ajuda a "melhorar a perceção da cidade, a analisar as condições de mobilidade e desfrutar de trajetos mais agradáveis que contribuem para uma experiência mais saudável e também mais responsável do nosso quotidiano".

"Acresce a isso o facto de termos uma ação em equipa que serve de motor para reflexões conjuntas, ideias novas e soluções mais ajustadas à realidade com a qual trabalhamos", disse.

