Projeto quer criar repositório de património acústico nacional

"A ideia é fazer um repositório único de património acústico" e, "eventualmente, no futuro, pertencer ao Arquivo Nacional do Som", declarou Diogo Alarcão, docente na Escola Superior de Música de Lisboa, referindo que decorrem negociações nesse âmbito.

Segundo o investigador do Centro de Estudos em Música da Universidade Nova de Lisboa, "não há praticamente nada feito" nesta área.

"Relativamente ao património, existem dados, por exemplo, sobre a arquitetura, mas não existe a informação de como é que o espaço soa", observou.

Questionado sobre como que os espaços soam, o docente respondeu: "Cada um à sua maneira, ou seja, cada um tem uma assinatura acústica diferente".

"Há uns mais reverberantes, há uns menos reverberantes, há uns com mais agudos, uns com mais graves, mas não há um único igual, pode haver alguns que são mais idênticos entre si, outros não o são. Há uns que até do ponto de vista da arquitetura podiam ser idênticos e acabam por não o ser do ponto de vista da acústica", esclareceu.

Por outro lado, Diogo Alarcão salientou que "não há melhor ou pior [acústica], cada espaço tem a sua acústica", sendo que "a acústica deve ser depois `vocacionada` para a utilização do espaço".

De acordo com o investigador, "este projeto não tem a ver com a qualidade ou com a avaliação da qualidade, apenas a aquisição e registo, o mais fielmente possível, da acústica do espaço".

"Não tem sentido, obviamente, eu colocar uma pessoa falar dentro de um espaço muito reverberante, como seja a Igreja [do Mosteiro] da Batalha, mas, por exemplo, para música pode ser muitíssimo interessante", notou.

O projeto `REVERBDATA` - Património Acústico de Espaços Portugueses Significativos nasceu há cerca de cinco anos por iniciativa de Diogo Alarcão, com doutoramento na área da acústica de salas.

"Sempre tive interesse em estudar a acústica de espaços fechados", disse, pelo que começou a desenvolver estudos sobre as características acústicas no Teatro Nacional D. Maria II e na escola superior.

O projeto, ao qual se juntou o docente António Couto Pinto, tem a colaboração de alunos e ex-alunos do estabelecimento de ensino.

"Depois comecei a pensar que tinha todo o interesse alargar o âmbito deste meu interesse e incluir outros espaços que fossem significativos do ponto de vista da acústica em Portugal", adiantou Diogo Alarcão, engenheiro especialista em acústica.

Sustentando que "não há um prazo para terminar", porque o património é muito, o docente alertou que, quando é feita a "classificação de um património edificado, a acústica está lá subjacente e também deveria ser incluída na classificação do espaço".

"Portanto, isto pode ser um passo futuro a ser feito quando é classificado como património municipal, nacional ou mundial um determinado espaço. A sua acústica também deve ser caracterizada, identificada e preservada", defendeu.

A base de dados do Património Acústico de Espaços Portugueses Significativos está disponível em https://reverbdata.ipl.pt/.