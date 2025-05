Publicação de André Ventura no hospital foi a que teve mais visualizações em toda a campanha

Esta informação consta de um relatório hoje divulgado pelo MediaLab do ISCTE, em parceria com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), para monitorizar a desinformação durante a campanha para as eleições legislativas de 18 de maio.

De acordo com esse relatório, a publicação de André Ventura no Hospital de Faro -- para onde foi transportado em 13 de maio, após ter tido um espasmo esofágico durante um comício em Tavira -- teve 3.322.952 visualizações na rede social Facebook.

Nessa publicação, feita por volta das 08:40, André Ventura aparece numa fotografia deitado numa cama hospitalar, a fazer um "fixe" com a mão, com um cateter e uma pulseira laranja, e escreve que estava a ser "muito bem tratado no Hospital de Faro" e esperava "ter alta nas próximas horas".

Esta foi a publicação de André Ventura nas redes sociais que teve mais visualizações durante todo o período oficial de campanha eleitoral -- entre 04 e 16 de maio --, ultrapassando largamente a de todos os outros líderes partidários, que nunca conseguiram alcançar o patamar dos milhões.

A título de exemplo, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, foi a líder que teve a publicação mais popular a seguir a André Ventura, com quase 646 mil visualizações: trata-se de uma fotografia divulgada no Facebook em que festeja a conquista do campeonato de futebol ao lado do seu gato, ambos com um cachecol do Sporting.

Curiosamente, as publicações que tiveram mais visualizações dos líderes do PSD, Luís Montenegro, da IL, Rui Rocha, e do CDS-PP, Nuno Melo, em toda a campanha foram as que fizeram na rede social X (antigo Twitter) a desejar uma rápida recuperação a André Ventura, na sequência do espasmo esofágico.

Essa publicação de Luís Montenegro teve 193 mil visualizações, a de Rui Rocha cerca de 97 mil e Nuno Melo conseguiu 38 mil. O relatório ressalva, contudo, que as contas Facebook e Instagram de Rui Rocha não são rastreáveis, pelo que não conseguiu calcular o número de visualizações que as suas publicações obtiveram nessas redes sociais.

No geral, André Ventura foi o líder mais popular nas redes sociais em toda a campanha, tendo quase sempre números de visualizações cerca de cinco vezes superiores aos dos restantes políticos e, em alguns casos, 20 vezes superiores.

Na última semana de campanha, por exemplo, as publicações de André Ventura tiveram quase 22 milhões de visualizações no Instagram, contra 957 mil para a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, que ficou em segundo lugar.

No Facebook, o líder do Chega atingiu os 13 milhões de visualizações, igualmente muito distante do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que, com 978 mil, foi o segundo líder partidário mais popular naquela rede social.

O problema de saúde de André Ventura parece ter tido um grande impacto no número de pessoas que acederam às suas redes sociais, que registaram um aumento significativo nas visualizações entre a primeira e a segunda semana de campanha: no Facebook, por exemplo, a conta de Ventura passou de cerca de dois milhões e 600 mil visualizações para 13 milhões e 800 mil.

O mesmo fenómeno registou-se na conta de André Ventura no Instagram -- que passou de cerca de 10 milhões de visualizações para 21 milhões -- e no X (antigo Twitter), que aumentou de quase três milhões para perto de cinco milhões.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) e o MediaLab, do ISCTE, em parceria com a agência Lusa, estão a monitorizar as redes sociais para identificar e medir o impacto da desinformação na campanha das legislativas de maio, prolongando-se até 24 de maio.

O Medialab produz semanalmente relatórios sobre o fenómeno da desinformação.