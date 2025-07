Quadro furtado em 1978 devolvido à Câmara de Santarém

Num comunicado, a autarquia revela que a entrega oficial da obra, datada de 1870, decorreu em 25 de junho, nas instalações da Câmara Municipal, numa cerimónia que contou com a presença de representantes da Polícia Judiciária (PJ), autarcas e técnicos municipais.

Segundo o comunicado, a obra foi "identificada em janeiro deste ano num leilão nacional, onde estava a ser colocada à venda pela herdeira de um colecionador de arte do norte do país".

"Após o alerta da Polícia Judiciária (PJ), o Ministério Público assumiu a condução do processo, que culminou na restituição formal da pintura" ao município, acrescentou.

Com dimensões de 23 por 29 centímetros, "O Bibliófilo" fazia parte do espólio doado à cidade pelo historiador e político português Anselmo Braamcamp Freire, em cumprimento do seu testamento de 1921.

O furto ocorreu na madrugada de 28 para 29 de agosto de 1978, durante obras de remodelação na Biblioteca Municipal e "pelo menos 10 objetos de elevado valor patrimonial desapareceram sem deixar rasto, entre eles pinturas, aguarelas e um relógio de mármore", adianta ainda o comunicado.

Desses 10 objetivos, já foram localizadas pinturas de Vallin, Brueghel, Drovgtroot e um óleo sobre madeira do século XVI, de autor desconhecido.

Apesar da recuperação agora anunciada, continuam por localizar a "Paisagem com animais", de Conoy; "O Caçador", também de Bordalo Pinheiro; duas aguarelas com caricaturas de Alexandre Herculano e Braamcamp Freire, da autoria de Emílio Pimentel; e um relógio de mármore castanho com pintas brancas.

A autarquia considera que a devolução de "O Bibliófilo" representa um passo importante na "valorização do legado cultural deixado por Braamcamp Freire, figura incontornável da história de Santarém" e renova a esperança de que as restantes obras possam ainda ser recuperadas.