Quartel do Carmo abre ao público "espaços icónicos" do 25 de Abril

Os visitantes deste local emblemático da História de Portugal têm a possibilidade de percorrer "espaços icónicos" do Quartel, que não estão abertos ao público durante o ano e onde se desenrolaram acontecimentos que marcaram aquele 25 de Abril de 1974.É também a oportunidade de se visitar sem pagar o Museu da Guarda Nacional Republicana e ter acesso à exposição temporária "O Quartel do Carmo na Revolução de Abril".A repórter Arlinda Brandão mostra-nos o que se pode ver e sentir revivendo esse dia da Revolução dos cravos, fazendo esta visita a estes espaços que só neste período de cerca de um mês vão estar acessíveis aos visitantes.

Com entrada gratuita, a Guarda abre as portas do Quartel do Carmo ao público, de segunda-feira a sábado e feriados, com a possibilidade de visita a espaços icónicos do Quartel, ao Museu da Guarda e acesso a uma exposição temporária intitulada “O Quartel do Carmo na Revolução de Abril”. Até ao próximo dia 20 de Maio com entradas gratuitas.