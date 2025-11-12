Quatro artistas portugueses no cartaz do festival neerlandês Eurosonic

Os quatro projetos portugueses estão incluídos na lista de 246 artistas e bandas que irão atuar na 40.ª edição do Eurosonic Noorderslag, disponível no `site` oficial da iniciativa. Em 2026, o festival acontece de 14 a 17 de janeiro.

O Eurosonic Noorderslag é em simultâneo um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

Ana De Llor, nascida em Lisboa e radicada em Londres, define-se como "uma artista avant-pop, que cria melodias sombrias e melancólicas, impregnadas de um misticismo português elétrico e excêntrico", segundo informação disponível no seu `site` oficial.

Artista "queer orgulhosa", tem um EP editado: "Not Your Holy Ghost" (2023).

Fidju Kitxora apresenta-se como "coletivo e projeto artístico", formado entre Cabo Verde e Lisboa, que "convoca na sua música as vozes passadas e presentes da diáspora".

O álbum de estreia do projeto, "Racodja", foi editado no ano passado. Fidju Kitxora vai estar no Eurosonic a convite da rádio pública portuguesa Antena 3, uma das parceiras do festival.

Os portuenses Sunflowers surgiram no Porto em 2014, como dupla, formada por Carol Brandão e Carlos de Jesus, a quem mais tarde de juntou Frederico Ferreira.

O EP de estreia, homónimo e gravado em casa, foi editado nesse ano. O segundo EP, "Ghosts, Witches and PB&Js", chegou em 2015 e o álbum de estreia, "The Intergalactic Guide to Find the Red Cowboy", em 2016.

No início de 2017, a ainda dupla assinou um contrato com a editora francesa Only Lovers, com vista à reedição do álbum e a uma série de concertos em França, a que se seguiu o segundo álbum de originais, "Castle Spell" (2018).

Seguiram-se "Endless Voyage" (2020), "A Strange Feeling of Existential Angst" (2023) e "You Have Fallen...Congratulations!", editado na semana passada.

Os Them Flying Monkeys são uma banda de Sintra, composta por cinco elementos, que editou o primeiro álbum em 2017.

O segundo disco de originais da banda, "Under The Weather", data de 2020.

Em janeiro deste ano saiu o terceiro, "Best Behavior", "um álbum ousado e inovador que combina a sua identidade rock contundente com uma nova direção eletrónica", lê-se no `site` do Eurosonic.