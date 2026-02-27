Quatro autores portugueses na Feira do Livro de Leipzig com aposta na tradução

Alice Brito, Carla Pais, Francisco Mota Saraiva e Lídia Jorge são os autores portugueses convidados a participar na Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, que começa a 19 de março, com especial destaque para a tradução literária.

Este ano, Portugal volta a estar novamente representado na Feira Internacional do Livro de Leipzig (FLL), considerada um dos encontros literários mais importantes da Alemanha e da Europa, reunindo leitores, autores, editores, tradutores e profissionais do setor editorial, segundo a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

O certame, que este ano se realiza de 19 a 22 de março, decorre tanto no espaço da feira, como no quadro do Festival Literário Leipzig lê/Leipzig liest, que decorre em simultâneo na cidade, acrescenta aquele organismo na sua página de Internet.

Nesta edição participam quatro autores portugueses, um deles a escritora Lídia Jorge, que já no ano passado marcou presença numa sessão com outros escritores, antes de iniciar uma digressão por várias cidades alemãs para apresentar a edição alemã do romance "Misericórdia", publicado com o título "Erbarmen".

Este ano, Lídia Jorge e Alice Brito vão comparecer na feira, para o lançamento de edições dos seus livros traduzidos em alemão, e os escritores Carla Pais e Francisco Mota Saraiva, a propósito dos prémios literários com que foram recentemente distinguidos.

Carla Pais venceu em 2025 o Prémio Leya, pelo romance "A sombra das árvores no inverno", tornando-se a segunda mulher a receber este galardão, instituído em 2008 e que, em 13 edições, só tinha distinguido uma escritora, Gabriela Ruivo Trindade, em 2013.

O primeiro romance de Carla Pais, "Mea culpa" (2017), foi indigitado para o Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís, e o segundo, "Um cão deitado à fossa" (2022) venceu o Prémio Cidade de Almada.

Francisco Mota Saraiva foi o mais recente vencedor do Prémio José Saramago, com o romance "Morramos ao menos no Porto", publicado em 2025, mas já anteriormente tinha sido distinguido com o Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís, pelo romance "Aqui onde canto e ardo", publicado em 2024.

A programação da Feira do Livro de Leipzig inclui ainda a apresentação de traduções de obras de autores portugueses recentemente publicadas em língua alemã, como é o caso de "O Senhor Eliot", de Gonçalo M. Tavares, com a presença do tradutor e do editor.

Está também prevista uma sessão dedicada à escritora Yvette K. Centeno, conduzida pelo seu tradutor, e a exibição de uma parte do documentário "Quem é Yvette K. Centeno?" .

O pintor Júlio Pomar será evocado, a propósito do seu centenário, numa sessão que tem por objetivo divulgar uma vertente menos conhecida do seu trabalho artístico: o músico e cantor português residente em Berlim Pedro Matos interpretará algumas das composições poéticas de Pomar em fado.

A completar a programação deste ano, haverá uma sessão inteiramente dedicada a poetas portugueses traduzidos para alemão, enquanto a revista literária Metamorphosen, integralmente dedicada a autores de língua portuguesa, estará em destaque numa outra sessão.

De acordo com dados da DGLAB, no ano passado, passaram pela FLL mais de 280.000 visitantes que encheram os `stands` e os locais da cidade que se abriram ao debate literário.

À semelhança dos últimos anos, Portugal tem um pavilhão com 60 m2, no qual o público pode assistir às várias sessões, sempre em diálogo com personalidades alemãs, nomeadamente tradutores, editores, jornalistas ou professores universitários.

A TFM - livraria portuguesa com sede em Frankfurt - está presente no `stand` e assegura a venda de livros de autores portugueses e de autores africanos de língua portuguesa, traduzidos em alemão e também em versão original.

Portugal tem estado representado nesta feira desde 2016, por iniciativa das instituições que integram o Grupo de Trabalho Interministerial para as Feiras Internacionais do Livro -- Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, DGLAB, Turismo de Portugal e Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal -- e da Embaixada de Portugal/Centro Cultural em Berlim.

Esta presença regular, bem como a linha de apoio à tradução e edição de autores portugueses, atribuído anualmente pela DGLAB e pelo Instituto Camões, têm contribuído para uma maior divulgação da literatura portuguesa na Alemanha e nos mercados de língua alemã, em particular dos autores já traduzidos, sendo notável a evolução do interesse do público pelos autores convidados, destaca a DGLAB.

