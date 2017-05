Quatro editoras independentes de fotografia e BD estreiam-se na Feira do Livro

Lusa 26 Mai, 2017, 14:06 | Cultura

Num comunicado conjunto, estes quatro projetos editoriais independentes de Lisboa anunciam a sua estreia no pavilhão C39 da Feira do Livro, que decorre de 01 a 18 de junho, no Parque Eduardo VII, com o objetivo de ultrapassar as fronteiras do seu nicho de leitores.

"A união destas entidades, que produzem um corpo de trabalho único e independente, deve-se à intenção de abranger um público maior, fora dos nichos tradicionais", afirmam.

Muitos dos livros que editam ou comercializam são transversais a gerações, continentes e culturas, o que os leva a serem "tão bem recebidos" tanto a nível nacional como internacional, mas ainda desconhecidos no contexto editorial `mainstream`, acrescentam.

A Pierre von Kleist Editions, fundada e liderada pelos fotógrafos André Príncipe e José Pedro Cortes, é especializada na edição de fotografia portuguesa contemporânea e de livros de fotografia.

Esta editora tem desenvolvido trabalho na divulgação da fotografia nacional, dentro e fora do país, desde a reedição do clássico "Lisboa, Cidade Triste e Alegre", de Victor Palla e Costa Martins, até a autores contemporâneos como António Julio Duarte, Pedro Costa, André Cepeda, Daniel Blaufuks ou dos próprios editores.

A STET -- livros & fotografias é uma livraria especializada também em livros de fotografia e edições de autor, aberta em 2011 por Filipa Valadares, que participa regularmente em feiras de edições nacionais e internacionais, apostando na divulgação de autores portugueses no estrangeiro.

As Publicações Serrote nasceram em 2004, pelas mãos de Nuno Neves e Susana Vilela, quando, rumando contra a maré de fecho das tipografias, produziram vários cadernos com temas tradicionais e "divertidos", juntando as tradições portuguesas com o design contemporâneo.

A Chili Com Carne é uma organização de jovens artistas, sem fins lucrativos, fundada em 1995 por Marcos Farrajota, sendo uma importante editora de banda desenhada nacional com várias dezenas de livros e fanzines publicados, além de cartazes e serigrafias.

Durante o período da feira haverá vários eventos, com sessões de autógrafos, lançamentos de livros e também as tradicionais promoções e livros do dia a preço especial.