Quatro estreias marcam programação do Teatro Viriato para o próximo quadrimestre

Lusa 04 Set, 2017, 13:41 | Cultura

"A programação para o último quadrimestre do ano segue a linha do que tem sido uma preocupação desta casa ao longo destes 18 anos de atividade, que é sobretudo questionar e desenvolver o nosso olhar pela atualidade. É uma programação que se destaca por quatro estreias", referiu a diretora do teatro de Viseu.

Durante a apresentação da programação para os meses de setembro a dezembro, Paula Garcia informou que a primeira estreia em teatro ocorre a 14 e 15 de setembro, com a apresentação de "As Árvores (dos Desgostos)", a terceira etapa do projeto "Um D. João Português", do encenador Luís Miguel Cintra, depois de "Na estrada da vida", levada à cena no Montijo, e de "O mar (e de rosas)", apresentada em Setúbal.

"Luís Miguel Cintra é um nome muito forte do teatro português. Ele a sua equipa começam hoje e nas próximas duas semanas em residência e trazem-nos uma peça que nos alerta e faz pensar sobre comportamentos éticos, sociais e morais", sublinhou.

"Por!" é a outra estreia na área do teatro, que chega a Viseu a 20 e 21 de outubro, pela mão de Patrícia Portela e Cláudia Jardim, com Sónia Batista e Leonor Barata.

"Partem de vários géneros literários sobre o amor para refletir sobre o amor na sociedade atual", acrescentou.

Ainda na área do teatro destacam-se "O Pato Selvagem", a 07 de outubro, com o regresso de um dos maiores dramaturgos do século XIX, Henrik Ibsen, com encenação de Tiago Guedes, "Olhar de Milhões", de Raquel Castro, a 28 de outubro, "Romeu e Julieta", do Teatro Praga de 07 a 11 de novembro, e "Teatro das Compras", de Giacomo Scalisi, de 12 a 14 de outubro.

O Teatro Viriato vai acolher mais uma edição do "k Cena - projeto Lusófono de Teatro Jovem", que desta feita conta com uma parceria com o Teatro Nacional São João e o Teatro Nacional Dona Maria II.

Este projeto, orientado pelo encenador Graeme Pulleyn, arranca em novembro e estreia-se em abril de 2018.

Na área da dança, será estreada a coreografia "Walking with Kylían. Never Stop Searching", a 17 e 18 novembro, num regresso de Paulo Ribeiro a Viseu, com a companhia que tem o seu nome.

Esta estreia acontece no âmbito da mostra de dança "New Age New Time", que decorre de 17 a 26 de novembro, e que apresenta ainda Rui Horta, Teresa Silva, Filipe Pereira, Cláudia Dias, Ricardo Machado, Marta Cerqueira, António Cabrita e São Castro.

Esta sexta edição da "New Age New Time" terá dois `workshops` associados e uma formação para profissionais de dança contemporânea pela mão de Phil Hulford, assistente do coreógrafo Hofesh Shechter.

A outra estreia em dança é "Unbounded", a 27 e 28 de setembro, com Romulus Neagu, um solo íntimo centrado na questão da identidade.

O Teatro Viriato propõe mais um projeto de longo curso intitulado "Pedra - projeto educativo em dança de reportório para adolescentes", coproduzido também pela Culturgest e pelo Teatro Municipal do Porto.

A coreógrafa convidada desta primeira edição é Clara Andermatt.

No domínio da música, sobe ao palco, a 30 de setembro, o projeto "4 mãos", do pianista Filipe Raposo e do artista plástico António Jorge Gonçalves.

Uma das novidades desta temporada é a apresentação da ópera "A Voz Humana", de Francis Poulenc e Jean Cocteau, a 04 de novembro.

De 12 a 14 de outubro, chega ao palco "Pequenos Piratas" e, a 30 de outubro, "Galo Cant`Às Duas", fechando a área da música com Cristina Branco, a 16 de novembro.

A performance "ZYG", pensada para crianças até aos 36 meses, terá lugar de 04 a 09 de dezembro, e convida à descoberta dos sentidos.