Quatro mulheres apresentam Festival Eurovisão da Canção em Lisboa

RTP08 Jan, 2018, 14:00 / atualizado em 08 Jan, 2018, 14:44 | Cultura

Estão revelados os nomes das apresentadoras da 63ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Quatro mulheres, das quais três apresentadoras do universo RTP - Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela - e ainda atriz portuguesa Daniela Ruah.



Com o slogana finalvai contar com a participação de 42 países e realiza-se a 12 de maio no Altice Arena, em Lisboa. Antes, as semi-finais acontecem a 8 e a 10 de maio.Enquanto país organizador após a vitória na edição de 2017, com a cançãointerpretada por Salvador Sobral, a concorrente portuguesa ficará diretamente apurada para a final do evento.A 30 de novembro, a primeira vaga de bilhetes para a final esgotou em menos de uma hora. A 20 de dezembro, os bilhetes colocados à venda para três diferentes espetáculos também esgotaram.A RTP escolhe a 50ª representante de Portugal na grande final em duas semifinais, a decorrerem nos dias 18 e 25 de fevereiro nos estúdios da televisão pública em Lisboa. A final da edição portuguesa acontece a 4 de março no Multiusos de Guimarães.O Festival Eurovisão da Canção realiza-se desde 1956 e reúne canções dos vários países da Europa, com o número de participantes a crescer com o passar dos anos. Portugal participou pela primeira vez em 1964 com a canção, de António Calvário, que não recebeu qualquer voto. Antes de Salvador Sobral, a melhor participação portuguesa datava de 1996 com a canção "O Meu Coração Não Tem Cor", cantada por Lúcia Moniz, que alcançou o sexto lugar.