"Que pensamento me conduziu aqui?"

Músico, sonoplasta, Philippe Lenzini vive em Portugal há uma dezena de anos e é nos arredores de Lisboa que cria e trabalha a sonorização e o desenho sonoro dos Spam Cartoons.





Todas as semanas, Philippe Lenzini sente um burburinho criativo sonoro. Nas manhãs de quarta-feira, explica, "pergunto qual é o tema" ao cartoonista responsável pelo Spam Cartoon daquela semana, "recebo um pequeno texto com a explicação do filme e assim posso começar a pensar. Quando recebo o filme é quando o trabalho começa, mas aquele momento antes para pensar, para imaginar, é importante". É uma espécie de primeiro contacto com a ideia do filme que há-de chegar. Foi o que aconteceu para o Spam Cartoon Prighozin sobre Yevgeny Prigozhin, fundador e líder do grupo paramilitar Wagner que ganhou proeminência depois de a Rússia ter enviado o exército para a Ucrânia em fevereiro de 2022. Porque, conta-nos Philippe, o trabalho pode ser mais surrealista ou mais simples. Portanto, a paleta de cores dos sons "é vasta" e não cabe numa lista fechada.





“O som é poderoso. Pode ajudar a rir, a ter medo, a perceber (a mensagem) e também pode estragar tudo”. Em Prigozhin não estragou.

Antes de liderar uma rebelião armada contra a liderança militar da Rússia, Prigozhin era um dos mais próximos de Putin.Neste Spam Cartoon, Philippe criou a música abstrata que aprofunda a mensagem sombria do cartoon animado.





Os três cartoonistas têm “estilo diferentes”, diz Philippe Lenzini. Por exemplo, André Carrilho “às vezes pede sons mais fortes, de explosões”. Tiago Albuquerque, que é músico, muitas vezes envia o cartoon animado já com uma referência musical daquilo que ele quer, “acontece, mas não é sempre!”. “O universo dele é mais ligado ao cinema e muitas vezes (as músicas) são referências a filmes”.





Quanto a Cristina Sampaio, o seu “universo (criativo) é diferente”, “temos de encontrar sons surrealistas, por exemplo se uma bola cair no chão, não chega o som de uma bola a bater no chão. É preciso um som diferente que reforce” a ideia da mensagem que quer transmitir. Não é sempre, mas às vezes é preciso “criar um som com uma coisa diferente”, explica Philippe.