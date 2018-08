Quebrajazz em Coimbra continua este fim de semana com João Espadinha

Lusa02 Ago, 2018, 10:24 | Cultura

O guitarrista português João Espadinha estreia-se este fim de semana nas Escadas do Quebra Costas, espaço que recebe há sete anos o Quebrajazz, festival de jazz que ocupa aquela escadaria da Alta de Coimbra, com concertos durante o verão.

João Espadinha vai apresentar, na sexta-feira e no sábado, o seu primeiro álbum, "Kill the boy", editado pela Sintoma Records, no final de 2017.

No fim de semana seguinte, a 10 e 11 de agosto, atua nas Escadas do Quebra Costas o projeto de jazz latino Alma Nuestra, liderado por Victor Zamora, e que conta com o cantor português Salvador Sobral.

Pelo Quebrajazz, passam ainda Saga Cega (nos dias 17 e 18) e Círculo (em 24 e 25 de agosto).

O festival encerra com a atuação do sexteto Synesthesia, a 31 de agosto, e com uma `jam session` do Quebra Ensemble, liderada pelo diretor da Orquestra de Jazz de Matosinhos, Carlos Azevedo, a 01 de setembro.

Os concertos, que decorrem sempre às sextas e sábados, arrancaram a 22 de junho, tendo já por lá passado nomes como Marta Hugon, Jeffery Davis, Maria João (com OGRE) e Carlos Barretto.

Para o diretor do festival, o músico Paulo Bandeira, a programação é marcada por uma atitude pedagógica, ao optar-se por um jazz "mais audível e mais melódico, mas que não deixa de ser muito complexo".

Paulo Bandeira sublinha que o lugar onde o festival se realiza acaba por encantar os artistas, sendo alguns deles já presenças habituais no evento.

"Na primeira vez que o Mário Laginha veio, ficou com uma cara admirada quando viu onde ia tocar. Depois, ficou o fã número um do espaço", salientou o diretor do festival, considerando que o lugar do Quebra Costas, que acolhe os concertos, além de esteticamente "mágico", ao nível da acústica, "é divinal".

A entrada é livre e gratuita.