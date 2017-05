Queima das Fitas de Coimbra arranca na quinta-feira com Serenata Monumental

Lusa 03 Mai, 2017, 10:39 | Cultura

As noites de concertos na Praça da Canção realizam-se de sexta-feira a dia 12, num evento que conta com cinco cabeças de cartaz que também vão estar na Queima das Fitas do Porto, que decorre do dia 07 a 13.

"Não creio que afete a afluência ao recinto", disse à agência Lusa o secretário-geral da Queima de Coimbra, Luís Lobo, sublinhando que o agenciamento dos artistas para mais do que um local torna-se "mais vantajoso" do ponto de vista financeiro.

Segundo o responsável, já foram vendidos 5.000 bilhetes gerais - "um ótimo sinal" -, referindo que, em média, registam-se 140 mil entradas no total das oito noites de concertos, esperando-se "enchentes nos fins de semana".

Depois da Serenata Monumental, na Sé Velha, protagonizada por grupos de fado da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra, as noites na Praça da Canção arrancam com atuações dos portugueses You Can`t Win Charlie Brown, seguidos do cantor britânico James Arthur.

No sábado, o palco principal da Queima das Fitas recebe Diogo Piçarra e David Carreira.

Como já é hábito, no domingo, atua Quim Barreiros, depois do cortejo que se realiza à tarde, onde 101 carros de estudantes de Coimbra vão fazer o percurso do Largo D. Dinis à Portagem.

Pela Praça da Canção, passam ainda Sam The Kid e Mundo Segundo (dia 08), Richie Campbell (09), o dj holandês Nicky Romero (10) e Virgul e Dj Ride (11).

A Queima das Fitas encerra ao som do rock, com os conimbricenses Flying Cages e os britânicos Kaiser Chiefs.

Pelo Palco RUC (Rádio Universidade de Coimbra), passam, entre sexta-feira e segunda-feira, o americano Cakes da Killa, o britânico He/aT e os portugueses Lake Haze, 800 Gondomar, Riding Pânico, Conjunto Corona, Kking Kong, Dj Nervoso, Dj Firmeza e Keso.