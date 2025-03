"Quis ver o outro lado da moeda". Entrevista a Maria Abranches, premiada pela World Press Photo

Foto: Maria Abranches - World Press Photo

Maria Abranches acompanhou durante vários meses Ana Maria Jeremias, cuidadora e trabalhadora doméstica, no seu dia-a-dia.



O trabalho fotográfico foi um dos três vencedores na categoria de "Histórias". Maria Abranches é colaboradora da agência Reuters e do jornal The Guardian.



Em entrevista à RTP, a fotógrafa conta que este tema lhe é "profundamente pessoal" e que quis dar visibilidade "a vidas invisíveis".



"Quis ver o outro lado da moeda", resume Maria Abranches, que acompanhou Ana Maria todo os dias nas deslocações para o trabalho durante quatro meses.



A fotojornalista destacou que Ana Maria "deu a volta por cima", já que conseguiu reencontrar os familiares 30 anos depois.



Revelou ainda que o projeto agora premiado será publicado em livro já em abril.