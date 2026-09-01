Quorum Dance Company assinala 20 anos com espetáculo e documentário na Amadora

Primeira criação do diretor artístico, Daniel Cardoso, para a companhia, a peça "Getting Up" será apresentada com música ao vivo, seguindo-se a exibição do documentário "Quorum | 20 Anos em movimento", que percorre duas décadas de atividade da companhia, divulgou a entidade e a Câmara Municipal da Amadora.

A Quorum Dance Company foi fundada pelo coreógrafo e bailarino Daniel Cardoso no final de 2005, então com o nome Quorum Ballet, e desde 2006 está instalada nos Recreios da Amadora, onde tem mantido a sua sede e espaço de criação.

Na quinta e na sexta-feira, a companhia irá recuperar uma das suas primeiras criações para comemorar duas décadas de vida.

"Getting Up" gira em torno da mudança, da evolução e do impacto das ações humanas na construção do mundo moderno, explorando a ideia de que o Homem transformou o planeta numa aldeia global, na qual funciona simultaneamente como o agente e o sujeito da própria mudança --- ou seja, ele é ao mesmo tempo o criador e a própria criação, segundo a sinopse.

A peça reflete sobre como cada decisão, movimento ou ação exercida pelo ser humano acaba inevitavelmente por ter um impacto direto e profundo sobre si mesmo e sobre a sociedade que o rodeia, salienta.

A entrada para as sessões nos Recreios da Amadora é gratuita, estando os bilhetes disponíveis no próprio dia, a partir das 18:00, mediante a lotação da sala, segundo a organização.

Ao longo de duas décadas, a Quorum Dance Company desenvolveu mais de 70 produções, com criações de Daniel Cardoso e de coreógrafos convidados, entre os quais Itzik Galili, Donald Byrd, Thaddeus Davis, Xie Xin e Lior Tavori.

Entre as obras do repertório da companhia encontram-se "Sagração da Primavera | Made in China" e "Romeu e Julieta".

A companhia desenvolveu também atividade fora de Portugal, tendo apresentado as suas produções em cerca de 30 países, incluindo os Estados Unidos, a China e vários países europeus como Dinamarca, Escócia, Espanha, Finlândia, Países Baixos, Roménia e Sérvia.

Paralelamente à criação e apresentação de espetáculos, a companhia criou a Quorum Academy, escola de dança criada em 2007, e o Projecto Quorum, criado em 2011 como estrutura pré-profissional destinada a jovens bailarinos.

A companhia foi fundada por Daniel Cardoso, bailarino e coreógrafo formado na Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa, e na Martha Graham School, em Nova Iorque.

O documentário sobre os vinte anos de atividade, concebido por Hugo Gomes e Daniel Cardoso, terá posteriormente estreia televisiva na RTP2, a 08 de setembro.

A iniciativa integra ainda o programa das comemorações do 47.º aniversário do Município da Amadora.