Rabo de Peixe espera que série da Netflix mude imagem da vila

Ao início da última noite, dezenas de pessoas estavam concentradas à porta do Teatro Ribeiragrandense, no centro da cidade da Ribeira Grande, à espera da antestreia da série "Rabo de Peixe", de Augusto Fraga, produzida pela Ukbar Filmes, e um dos dez projetos vencedores de um concurso de argumento promovido pela Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual.

"Vieste à festa?", ouvia-se, por entre a multidão, onde a comunidade de Rabo de Peixe se misturava com representantes políticos, responsáveis de instituições regionais, atores e membros da produção.

Depois de confirmado o nome na lista de convidados, as pessoas entraram e ocuparam todos os 287 lugares do teatro. Lotação esgotada.

O "boa noite" tímido do ator José Condessa, que entrou na sala juntamente com a secretária dos Assuntos Culturais do Governo dos Açores, foi abafado pelos ruidosos aplausos da sala.

Antes da exibição, o presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, subiu ao palco para expressar um desejo corroborado pela comunidade de Rabo de Peixe, a maior freguesia do concelho da costa norte da ilha de São Miguel: "Isso vai ser a reviravolta para Rabo de Peixe".

Luzes apagadas e o burburinho ansioso deu lugar ao silêncio, com o início da sessão. O primeiro episódio foi seguido atentamente, provocando um coro de gargalhadas cada vez que surgiam expressões típicas do calão micaelense.

No final, um longo e entusiasmado aplauso espelharam a receção positiva do público, expressa pelo sentimento do presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, que reconheceu sair da sessão "mais tranquilo".

"Aquilo que era a preocupação de todos os rabo-peixenses, e minha enquanto autarca, era a de não denegrir a imagem da vila. Todos nós sabemos quanto a realidade muitas vezes não é aquilo que parece. Ainda não vimos o resto, mas por aquilo que podemos assistir, acredito que as pessoas vão olhar para a série de maneira diferente", afirmou Jaime Vieira à agência Lusa.

A série, ao inspirar-se no desembarque de meia tonelada cocaína ao largo dos Açores em 2001, dividiu a comunidade local, que temeu os impactos da produção na perpetuação de um estigma em torno de Rabo de Peixe.

Depois de ver o episódio inaugural, o presidente de junta considerou que a série transmite uma "mensagem forte para que os jovens" se "desviem do caminho mais fácil" da droga.

"Depois de ver o primeiro episódio, a mensagem que quero transmitir é da importância que esta série dá no sentido de prevenir os mais jovens de que o caminho não é a droga. Apesar da facilidade que possa corresponder, o caminho não é esse. Esta série demonstra isto mesmo", vincou.

Para o autarca, a freguesia tem de "tirar partido" da produção para fazer com que as pessoas visitem Rabo de Peixe pela "sinceridade, humildade e pelo saber acolher das suas gentes".

A antestreia terminou com o músico Romeu Bairos a tocar viola da terra e a cantar as "Ilhas de Bruma", uma espécie de hino dos Açores, e uma música de Sandro G que se tornou um ícone de Rabo de Peixe. E, uns num tom mais alto, outros num registo confessional, ouviu-se uma plateia a entoar: "Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim".