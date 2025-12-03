Radialista e apresentadora "Amiga Olga" morre aos 91 anos

"Tenho o coração partido. A Olga já não está fisicamente entre nós. Partiu durante esta madrugada. Querida Olga, obrigado por tudo. Pela amizade, pelo companheirismo, pela ternura, pelos momentos inesquecíveis, pela tua gargalhada única, que nunca irá desaparecer dos nossos ouvidos e do coração de quantos acordaram com a tua voz jovial ao longo de milhares de manhãs", escreveu Sala, na sua conta oficial de Facebook.

Nascida em 1934, em Miragaia, no Porto, foi convidada para as Oficinas de Rádio, Som, Eletricidade e Cinema aos 15 anos, tendo então passado "a dar a sua voz em novelas radiofónicas, um tipo de programas muito populares na época, que deixavam as pessoas agarradas aos aparelhos de rádio", como se lê na entrada da Infopédia.

Olga Cardoso entra na Rádio Renascença em 1964 e destaca-se nas décadas seguintes, em particular com o programa "Despertar", que fez precisamente com António Sala, ao longo de 17 anos, segundo a mesma enciclopédia `online`.

"Chegou a haver emissões em direto de Viena, na Áustria, de Sevilha, em Espanha, de Macau e da Expo`98 e ainda a bordo de aviões, barcos ou submarinos. Paralelamente, a locutora dedicava-se também à apresentação de diversos tipos de espetáculos, atividade que manteve mesmo depois de se reformar", acrescenta a entrada de Olga Cardoso na Infopédia.

Em 1993 protagonizou o programa da TVI "A Amiga Olga", no ano de nascimento daquela estação televisiva.