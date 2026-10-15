Rádio Macau despedem-se dos palcos no Porto

Houve uma homenagem ao músico Jorge Palma (1950-2026), e ouviram-se êxitos como "O Elevador da Glória", "Cidade Fantasma" ou "Amanhã é Sempre Longe Demais".









A banda nasceu na linha de Sintra. Apresentou-se, através das ondas da rádio, em 1984, com esse primeiro álbum com o mesmo nome da banda. O último, "Space Monster MXMLXXXI - MMXIV", é editado em 2014.

Xana, Flak, Alex Cortez, Samuel Palitos e Filipe Valentim: mesmo sendo um concerto de despedida, os quatro sabem que é também uma oportunidade para novos públicos conhecerem, ao vivo, os Rádio Macau. Ouça aqui a reportagem de Miguel Bastos

A banda, com mais de quarenta anos de carreira, estava parada há quase vinte. Depois de uma reunião informal, resolveram formalizar junto público uma despedida, o último espetáculo acontece esta noite, no Coliseu do Porto. Quando tocaram em Lisboa, no final de setembro e início de outubro, durante três noites, o primeiro concerto esgotou em 48 horas.