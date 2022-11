Rafael Gallo é o vencedor do Prémio José Saramago 2022

Bruno Vieira Amaral, escritor distinguido com o Prémio Literário José Saramago em 2015, foi o elemento do júri destacado para fazer o elogio da obra vencedora e enalteceu a qualidade de escrita do vencedor.

“É mão cirúrgica, aplicando incisões seguras e sábias, é mão de pintor, na pincelada criativa e intencional, é mão de maestro segurando a batuta e guiando a orquestra num crescendo de som e fúria que culmina no magistral desenlace do romance”, considerou.





Como obra vencedora, "Dor Fantasma" será comercializada em todos os países em que se fala português e o autor receberá um prémio no valor pecuniário de 40.000 euros.





“Um leitor que calha de escrever, mas cuja relação primordial com os livros é da leitura”, explicou à plateia.



“Esse prémio, José Saramago, para mim é uma questão seríssima acerca da literatura, então vou apelar a esse meu lado leitor. Há alguns anos, fiz uma lista com os meus dez livros preferidos na vida”, contou.



"Desses, três foram vencedores desse mesmo prémio. Um deles foi escrito por um dos autores que venceu posteriormente", o "grande José Saramago".

O precurso de Rafael Gallo



Nascido na cidade de São Paulo, no Brasil, Rafael Gallo tem criado histórias e inventado personagens desde pequeno, conta a organização do Prémio José Saramago em comunicado.



“As suas primeiras incursões na área da literatura foram os contos que acabou por compilar num volume intitulado 'Réveillon e outros dias', que propôs a várias editoras, sem nunca ter sido aceite ou publicado, até concorrer ao Prémio SESC de Literatura, um concurso brasileiro para autores de obras inéditas”.



Foi nessa altura que oficialmente se tornou escritor e, em 2015, lançou o seu primeiro romance, "Rebentar", também pela editora Record, que foi distinguido com o Prémio São Paulo de Literatura, na categoria de autores estreantes com menos de 40 anos.



“Não publicou outro livro desde então, embora tivesse um romance inédito, 'Dor fantasma', e 40 anos de idade quando foi divulgada a abertura de candidaturas para a mais recente edição do Prémio Literário José Saramago da qual é, agora, vencedor”.







O Prémio Literário José Saramago é promovido pela Fundação Círculo de Leitores, com o apoio da Fundação José Saramago, da Porto Editora e da Globo Livros. A cerimónia decorreu num lotado Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, com 1.300 pessoas.



(em atualização)