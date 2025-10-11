Rafael Toral abre hoje Festival de Música de Veneza com estreia mundial

A 69.ª edição do festival, dirigida pela italiana Catarina Barbieri sob o título "A Estrela Dentro", conta com uma "procissão musical" pelos canais de Veneza ao final da tarde, guiada por Chuquimamani-Condori, horas antes de Toral atuar na noite inaugural, ao lado do clarinetista José Bruno Parrinha, do saxofonista Rodrigo Amado, da flautista Clara Saleiro e de Yaw Tembe no fliscorne.

Segundo o festival, "Traveling Light" foi desenvolvido em paralelo com o disco "Spectral Evolution", "que marcou o regresso de Toral à guitarra elétrica depois de anos de exploração nos domínios da eletrónica e do free jazz".

O festival vai também incluir estreias mundiais de obras de Ellen Arkbro, Agnese Menguzzato, FUJIIIIIIIIIIIITA, Nkisi, Bendik Giske, William Basinski, Enrico Malatesta e Christian Fennesz.

Durante o evento, o Kamigaku Ensemble, fundado por Catherine Christer Hennix (1948-2023), vai fazer uma homenagem à artista sueca, numa atuação especial que vai ter a portuguesa Susana Santos Silva no trompete, ao lado de Ellen Arkbro.

O festival de música vai atribuir um Leão de Ouro de Carreira à norte-americana Meredith Monk e um Leão de Prata a Chuquimamani-Condori.