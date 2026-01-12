Rafaela Cardeal vence Prémio INCM de ensaio com obra sobre João Cabral de Melo Neto

"Uma lição de poesia: João Cabral de Melo Neto e Portugal" venceu a 11.ª edição deste prémio atribuído anualmente pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e que este ano admitiu a concurso trabalhos inéditos na categoria de Ensaio (no domínio das Humanidades), revelou a INCM, em comunicado.

O júri do prémio, composto por Clara Rowland (presidente), Jorge Reis-Sá e Joana Matos Frias, que enalteceu a qualidade dos originais a concurso, distinguiu o trabalho de Rafaela Cardeal por unanimidade, considerando tratar-se de uma "lição de ensaio", que "alia a obstinação da leitura e da curiosidade documental à experimentação de um pensamento e à experiência da escrita que vai retendo e revelando".

"Rafaela Cardeal oferece um estudo imprescindível à composição de uma história complexa e sempre incompleta, a das relações modernas e contemporâneas de poetas brasileiros e portugueses", acrescenta o júri, na justificação do prémio.

A edição deste ano contou ainda com uma Menção Honrosa atribuída ao ensaio "A Concepção Espacial e a Possibilidade de Sentido: um Olhar sobre a Poesia de Manuel António Pina", da autoria de André Osório.

O júri considerou que este volume começa por "interrogar, de forma instigante, a articulação entre os dois primeiros títulos de Manuel António Pina" ("O país das pessoas de pernas para o ar" e "Ainda não é o fim nem o princípio do mundo, calma é apenas um pouco tarde"), para de seguida propor "uma releitura consistente e original do conjunto da sua obra a partir da relação entre as noções de infância e tardio, contribuindo para repensar criticamente o trabalho sobre a linguagem que a estrutura e a define".

A vencedora do prémio, Rafaela Cardeal, nasceu no Brasil, em 1989, mas vive desde 2011 em Portugal, onde trabalha como investigadora e colaboradora do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, tendo-se doutorado em Ciências da Literatura pela Universidade do Minho, com uma tese dedicada à receção de João Cabral de Melo Neto em Portugal.

A investigadora licenciou-se em Letras e concluiu o mestrado em Literatura Brasileira, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

É cofundadora e editora da LatimLove, plataforma de pesquisa centrada no cruzamento entre linguagem e cultura na América Latina, que em 2025 se tornou uma revista anual e bilíngue.

O Prémio Imprensa Nacional/Vasco Graça Moura distingue, rotativamente, trabalhos inéditos nas áreas de atuação literária onde Vasco Graça Moura se destacou -- Tradução, Ensaio e Poesia -- e contempla a publicação da obra premiada pela Imprensa Nacional, chancela editorial da INCM, assim como uma componente pecuniária de 5.000 euros para o vencedor.