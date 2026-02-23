Cultura
Rainha Camila recebe Gisèle Pelicot após ler "A Alegria de Viver"
A francesa Gisèle Pelicot, figura global na luta contra a violência sexual, que está a lançar as suas memórias no Reino Unido, foi recebida pela Rainha Camila esta segunda-feira, anunciou o Palácio de Buckingham.
"Esta tarde, Sua Majestade recebeu a Sra. Gisèle Pelicot em Clarence House", residência oficial da rainha em Londres, informou o palácio num breve comunicado.
Durante o encontro de 30 minutos, a rainha, uma defensora acérrima do combate à violência contra as mulheres, disse a Gisèle Pelicot que tinha lido o seu livro – Et la joie de vivre (A Alegria de Viver) – em dois dias e que o relato do seu sofrimento a deixou "sem palavras", informou a agência de notícias britânica PA. No seu livro de memórias, Gisèle Pelicot relata as violações orquestradas pelo seu ex-marido contra dezenas de homens, bem como o julgamento histórico que o tornou um símbolo global na luta contra a violência sexual.
Gisèle Pelicot, por sua vez, explicou à rainha como o amplo apoio público lhe deu "uma força incrível" para superar esta provação.
A francesa apresentou o seu livro de memórias na sexta-feira, no Royal Festival Hall, em Londres, onde foram lidos excertos por várias atrizes, entre as quais Kate Winslet e Kristin Scott Thomas.
Depois de o ex-marido de Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, ter sido condenado a 20 anos de prisão, a Rainha Camila enviou uma carta à francesa de 73 anos, elogiando a sua "extraordinária coragem e dignidade".
Gisèle Pelicot disse ter ficado "profundamente comovida" com a carta.
A Alegria de Viver foi lançado mundialmente a 17 de fevereiro, publicado em 22 línguas. Em inglês, o livro tem como título Um Hino à Vida, a Vergonha Tem de Mudar de Lado.
