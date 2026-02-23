Rainha Camila recebe Gisèle Pelicot após ler "A Alegria de Viver"

No seu livro de memórias, Gisèle Pelicot relata as violações orquestradas pelo seu ex-marido contra dezenas de homens, bem como o julgamento histórico que o tornou um símbolo global na luta contra a violência sexual.







"Conheci tantas sobreviventes de violação ou agressão sexual que não pensei que ainda me pudesse chocar, mas fiquei chocada", disse a rainha Camila, que revelou recentemente ter sido agredida por um homem num comboio quando era adolescente.

"Esta tarde, Sua Majestade recebeu a Sra. Gisèle Pelicot em Clarence House", residência oficial da rainha em Londres, informou o palácio num breve comunicado.Durante o encontro de 30 minutos, a rainha, uma defensora acérrima do combate à violência contra as mulheres,, informou a agência de notícias britânica PA.Gisèle Pelicot, por sua vez, explicou à rainha como o amplo apoio público lhe deu "uma força incrível" para superar esta provação.Depois de o ex-marido de Gisèle Pelicot, Dominique Pelicot, ter sido condenado a 20 anos de prisão, a Rainha Camila enviou uma carta à francesa de 73 anos, elogiando a sua "extraordinária coragem e dignidade".Gisèle Pelicot disse ter ficado "profundamente comovida" com a carta.foi lançado mundialmente a 17 de fevereiro, publicado em 22 línguas. Em inglês, o livro tem como título