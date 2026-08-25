Cultura
"Rainha da música country". Dolly Parton morre aos 80 anos
Dolly Parton, a lenda da música country, morreu esta terça-feira, aos 80 anos.
A notícia foi dada pelo sobrinho da cantora, Brian Seaver, em nome da família, através de um vídeo partilhado nas redes sociais de Parton.
De acordo com a família, a cantora norte-americana morreu “em paz” na sua casa, em Nashville, nos EUA.
Nos últimos dias, a artista tinha escrito que estava a lidar com alguns problemas de saúde aos quais não tinha dado atenção enquanto cuidava do marido, que morreu no ano passado.
A cantora foi obrigada a cancelar vários concertos devido aos problemas de saúde.
Com uma carreira de seis décadas, Dolly Parton escreveu mais de três mil canções e somou dezenas de prémios, entre eles 11 Grammys. Dolly Parton obteve o recorde de 25 ‘singles’ número 1 na tabela ‘country’ dos Estados Unidos, e 47 álbuns no top 10 do mesmo género musical. Também alcançou sucesso nas tabelas de música pop com “9 to 5”, que alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos em 1980.
A cantora foi obrigada a cancelar vários concertos devido aos problemas de saúde.
Com uma carreira de seis décadas, Dolly Parton escreveu mais de três mil canções e somou dezenas de prémios, entre eles 11 Grammys. Dolly Parton obteve o recorde de 25 ‘singles’ número 1 na tabela ‘country’ dos Estados Unidos, e 47 álbuns no top 10 do mesmo género musical. Também alcançou sucesso nas tabelas de música pop com “9 to 5”, que alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos em 1980.
Com canções clássicas como "Coat of Many Colors", "Jolene" e "I Will Always Love You", tornou-se uma das artistas femininas mais bem sucedidas de sempre, com mais de 100 milhões de discos vendidos. A imagem exuberante ajudou-a a transformar a música country e abriu caminho para as mulheres na indústria da música.
Além de ser conhecida como a "rainha da música country", Parton foi atriz, empresária e ficou também conhecida pela sua filantropia, estando ligada a várias associações de caridade.
Além de ser conhecida como a "rainha da música country", Parton foi atriz, empresária e ficou também conhecida pela sua filantropia, estando ligada a várias associações de caridade.
Fundou um programa de literacia, "Imagination Library", que já doou mais de 300 milhões de livros para crianças em todo o mundo e liderou um programa de alfabetização para crianças em idade pré-escolar nos Estados Unidos, bem como no Canadá, Reino Unido, Austrália e Irlanda, e concedeu bolsas de estudo a alunos do ensino secundário no condado do Tennessee, onde nasceu.
Nascida a 19 de janeiro de 1946, Parton recebeu a primeira guitarra aos sete anos e começou a compor as suas músicas nessa altura. Aos 11 anos já cantava numa rádio local e aos 13 começou a atuar no Grand Ole Opry, um concerto semanal de música country em Nashville.
Depois de se formar no liceu, mudou-se para Nashville para seguir uma carreira musical e iniciou uma famosa parceria com o cantor de música country Porter Wagoner. Compôs o seu êxito "I Will Always Love You" como uma despedida para Wagoner quando decidiu seguir uma carreira a solo.
"Perda irreparável para milhões de pessoas"
Numa mensagem partilhada na Truth Social, o presidente norte-americano lamentou a morte de Dolly Parton, afirmando que é "uma perda irreparável para milhões de pessoas".
Depois de se formar no liceu, mudou-se para Nashville para seguir uma carreira musical e iniciou uma famosa parceria com o cantor de música country Porter Wagoner. Compôs o seu êxito "I Will Always Love You" como uma despedida para Wagoner quando decidiu seguir uma carreira a solo.
"Perda irreparável para milhões de pessoas"
Numa mensagem partilhada na Truth Social, o presidente norte-americano lamentou a morte de Dolly Parton, afirmando que é "uma perda irreparável para milhões de pessoas".
Em homenagem à cantora, Donald Trump anunciou que as bandeiras norte-americanas serão colocadas a meia haste durante uma semana.
"É com grande tristeza que informo o falecimento de Dolly Parton, uma das maiores cantoras country de todos os tempos. Esta é uma perda irreparável para milhões de pessoas. Nunca houve ninguém como ela, nem nunca haverá", diz Trump.
Tópicos