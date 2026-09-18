Reabertura do Teatro Nacional Dona Maria II. Mais democrático, convidativo e aberto à cidade

O edifício esteve encerrado desde janeiro de 2023 para obras de remodelação, mas o Teatro Nacional Dona Maria II não parou: viajou pelo país com a iniciativa “Odisseia Nacional”. De volta ao Rossio e prestes as comemorar 180 anos de história, abre portas ao público com uma nova encenação de Macbeth – a peça de Shakespeare que estava em cena em 1964, quando deflagrou um incêndio que destruiu o teatro e que levou muitos a acreditar, até hoje, que estava amaldiçoado.





Em visita guiada aos espaços reabilitados do edifício, o arquiteto do projeto de requalificação mostrou que o teatro não parou no tempo, “está sempre em evolução” e que esta intervenção “foi uma oportunidade muito boa para melhorar o desempenho do edifício”.





"O teatro é um edifício que nunca será estático no tempo”, afirmou Francisco Pólvora à RTP Notícias.

“É uma intervenção em vários espaços. São muitos espaços espalhados no edifício, mas não é uma intervenção total”, o que aumentou a “complexidade ao projeto e à obra”.





“Melhorámos o desempenho do edifício, mas de uma forma que não fosse visível, como no caso da Sala Garrett”, explicou o arquiteto.







Não se trata de “uma intervenção de rutura”: “é uma intervenção que nos interessava que fosse autêntica e contemporânea, mas em continuidade com os elementos já existentes”.

“Tentámos, sempre que possível, (...) tornar o edifício mais aberto para a cidade de Lisboa, favorecer a relação interior-exterior e o contrário no edifício, tornar o edifício mais convidativo e mais aberto e mais democrático (...) para todas as pessoas”.

A bilheteira e a livraria, junto ao átrio do teatro, foram também totalmente renovadas, com vista a melhorar a experiência do público.







Um dos aspetos mais importantes desta intervenção foi a acessibilidade, através da construção de sistemas de plataformas para garantir acesso a pessoas com mobilidade condicionada, foram prolongadas as escadas de acesso e os elevadores do prédio.



Recuperação e valorização patrimonial

Para Francisco Pólvora, responsável pelo projeto de intervenção, o maior desafio foi não se tratar de uma “intervenção integral”. Por isso, “foi muito importante conhecer e estabelecer quais os valores arquitetónicos e patrimoniais a recuperar e a valorizar”.



Inaugurado durante o reinado de Dona Maria II, a 13 de abril de 1846, este teatro foi idealizado e projetado pelo escritor e político da época Almeida Garrett, com o objetivo de criar uma escola de bom gosto e de elevar a cultura do país. O edifício original, em estilo neoclássico, é obra do arquiteto Fortunado Lodi e foi construído no Rossio, em Lisboa, em cima dos escombros da antiga sede da Inquisição, o Palácio dos Estaus.



Num dos espaços mais antigos do Teatro Nacional, o átrio do edifício, Francisco Pólvora recordou este espaço cultural é “uma referência a nível nacional do neoclassicismo de raiz palladiana”. O edifício original, contudo, já foi reconstruído e a infraestrutura melhorada ao longo dos anos.



No “brutal incêndio de 1964”, o edifício foi “totalmente consumido pelas chamas”. “Só sobrevive ao incêndio uma parte do seu espólio e este espaço, onde nos encontramos, do antigo átrio e também as paredes exteriores. Portanto, todo o interior foi consumido pelas chamas”, contou o arquiteto.



Apesar de ter sido reconstruído respeitando o estilo neoclássico do original, foram acrescentadas algumas diferenças em relação à infraestrutura destruída, “nomeadamente, do ponto de vista cénico”, implementando sistemas mais avançados que havia na época.

Também ao nível de acesso do público, houve “o esforço de criar pavimentos podotáteis para invisuais” e guardas de auxílio nas portas.Para Francisco Pólvora, responsável pelo projeto de intervenção,. Por isso,Inaugurado durante o reinado de Dona Maria II, a 13 de abril de 1846, este teatro foi idealizado e projetado pelo escritor e político da época Almeida Garrett, com o objetivo de criar uma escola de bom gosto e de elevar a cultura do país. O edifício original, em estilo neoclássico, é obra do arquiteto Fortunado Lodi e foi construído no Rossio, em Lisboa, em cima dos escombros da antiga sede da Inquisição, o Palácio dos Estaus.O edifício original, contudo, já foi reconstruído e a infraestrutura melhorada ao longo dos anos.No “brutal incêndio de 1964”, o edifício foi “totalmente consumido pelas chamas”.Apesar de ter sido reconstruído respeitando o estilo neoclássico do original, foram acrescentadas algumas diferenças em relação à infraestrutura destruída, “nomeadamente, do ponto de vista cénico”, implementando sistemas mais avançados que havia na época.

O Teatro Nacional Dona Maria II sofreu ainda algumas “intervenções pontuais”, nos últimos 48 anos, incluindo uma requalificação “de melhor qualidade nos anos 90”.



“O teatro é um edifício vivo e, portanto, está sempre a sofrer obras pontuais”.

Intervenções invisíveis Sala Garrett

Uma das principais áreas de intervenção no Teatro Nacional Dona Maria II foi a sala de espetáculos, incluindo a atualização de infraestruturas para uma maior funcionalidade e compatibilização mais harmoniosa das instalações técnicas, como luz e som. A Sala Garrett foi pintada e requalificada, deixando os traços originais e substituindo os tecidos e alcatifas.



“Tentámos dar uma nova capacidade, um novo desempenho à sala, corrigindo várias situações que encontrámos e que eram um pouco dissonantes”, disse à RTP Notícias o arquiteto. “Procurámos dar nova dignidade à sala e, ao mesmo tempo, melhorar o seu desempenho”.



O sistema de som foi atualizado, assim como o de iluminação, “mas a maioria das intervenções são invisíveis”.



A remodelação do sistema de palco rotativo e do quadro da mecânica de cena, localizados no palco da Sala Garrett, foram uma das principais e visíveis intervenções.



“Num primeiro momento, procurámos fazer a recuperação dos tecidos e revestimentos das paredes. Viu-se que não era possível”, acrescentou. “Foram feitas réplicas, (...) muito semelhantes às que existiam, melhorando a sua resistência ao fogo e aferindo controlo acústico da sala”.



A nível da pintura, apostou-se nos contrastes e nas cores mais escuras, destacando assim os ornamentos originais da sala.



“Do ponto de vista cénico, a sala melhora”, concluiu. "A sala tem agora uma maior coerência com o projeto original". “Num primeiro momento, procurámos fazer a recuperação dos tecidos e revestimentos das paredes. Viu-se que não era possível”, acrescentou.A nível da pintura, apostou-se nos contrastes e nas cores mais escuras, destacando assim os ornamentos originais da sala.“Do ponto de vista cénico, a sala melhora”, concluiu.

Transformação contemporânea

O Teatro Nacional Dona Maria II é uma referência no que toca a palcos. Mas como o arquiteto deste projeto frisou, o teatro é um espaço vivo e sempre em evolução.



Os três anos de intervenção permitiram não só a requalificação dos espaços já abertos ao público, como ainda a criação de espaços de exposição e de arrumação. Uma das novidades da reabertura do teatro é a inauguração de um espaço para exposições, com a exibição de uma exposição de espólio pelos 180 anos do Dona Maria II.



E como o trabalho de palco não é todo encenado e visível, o projeto priorizou também os espaços de trabalho dos vários serviços.



A antiga Sala de Cenografia, no antigo sótão do edifício, por cima da plateia da Sala Garret, é agora um espaço central de escritórios - desde serviços financeiros e administrativos. Do traço antigo ficou apenas o espaço amplo. O projeto contemporâneo transformou este espaço esquecido num luminoso open space, com pequenas salas de reunião e guarnecido por um jardim de inverno.





“Era neste espaço que eram pintadas as telas dos cenários”, recordou Francisco Pólvora, acrescentando que, nos últimos anos, a antiga Sala de Cenografia se tornou numa espécie de arrecadação de figurinos e adereços.



Esta modernização do espaço visava “reunir num único espaço” os vários serviços e dar “melhores condições de trabalho aos seus funcionários”.



O jardim de inverno é, admitiu o arquiteto, “o grande protagonista do espaço, que permite criar uma relação direta com o exterior”. Esta modernização do espaço visava “reunir num único espaço” os vários serviços e dar “melhores condições de trabalho aos seus funcionários”.





Mantendo a ideia de abrir o teatro ao exterior e à cidade, várias janelas do edifício que estavam há anos emparedadas ou fechadas foram reaproveitadas, sem que se alterasse a fachada exterior.



“Encontrámos várias janelas emparedadas, encerradas para o exterior (...) na obra de 1978”, disse o arquiteto, enquanto mostrava uma das janelas reabertas com vista para o Rossio de Lisboa.





A criação de uma nova sala polivalente de apoio à Sala Estúdio, para a realização de ensaios, ações de formação e outras atividades, foi uma das grandes apostas desta intervenção. Assim como a melhoria das condições da sala de costura, que antigamente não tinha iluminação natural.



“Este era um espaço compartimentado e que não tinha janelas para o exterior”, mostrou Francisco Pólvora ao entrar na sala de Costura, onde decorriam trabalhos.



Criou-se um único espaço, mais amplo, e foram abertos três lanternins no telhado, que permitem “dar iluminação e ventilação natural”.

A última grande intervenção ocorrida no D. Maria II terminou em 1978, na sequência do incêndio de 1964.



Com o encerramento do edifício, o teatro teve de estender estendeu a programação a todas as regiões do país, assumindo um papel de agente de coesão territorial pela cultura, e intensificou a atividade com a apresentação de espetáculos, projetos de participação, iniciativas para o público escolar, eventos de pensamento, lançamentos de livros, ações de formação e uma exposição.





Para celebrar este regresso há três dias de festa, a começar esta sexta-feira, que convidam o público a reencontrar um dos espaços culturais mais emblemáticos da cidade de Lisboa.



O regresso do Dona Maria II ao Rossio celebra-se também na rua, com a Praça D. Pedro IV como plateia e a fachada do edifício do D. Maria II como palco, numa festa totalmente aberta à cidade.



No átrio do teatro, que antecede a grande Sala Garrett, sublinhou a. Esta intervenção, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), visou a requalificação, o restauro e a renovação de vários espaços do edifício, melhorando a eficiência do teatro no serviço público de cultura.Este projeto, considerou Francisco Pólvora, “é muito importante porque, de facto, é uma intervenção bastante profunda, embora não seja uma intervenção total”.Além da limpeza e recuperação das fachadas do edifício, reformulou-se a zona do átrio, facilitando a entrada no edifício e a circulação nesta área e tornando-a mais acessível e confortável, por exemplo.Foi esse o esforço da equipa envolvida neste projeto, composta por mais de 20 especialistas, que teve em consideração o valor arquitetónico e patrimonial e os desafios de ser um monumento nacional, garantindo o respeito, a valorização e a coerência com os elementos pré-existentes do edifício e com a sua história.Um dos objetivos era implementar soluções que permitissem uma melhoria dos impactos ambientais e de saúde no trabalho, além de uma maior flexibilidade na procura de respostas à constante evolução das diferentes tendências artísticas e das valências e necessidades técnicas que lhes dão suporte.Já noutros espaços em queO objetivo era aproveitar o potencial do espaço e da localização e melhorar a relação entre o interior, o espaço envolvente e o público.