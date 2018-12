Partilhar o artigo Realizador Leo Sato vence Porto/Post/Doc com "A Guerra do Caldeirão de Kamagasaki" Imprimir o artigo Realizador Leo Sato vence Porto/Post/Doc com "A Guerra do Caldeirão de Kamagasaki" Enviar por email o artigo Realizador Leo Sato vence Porto/Post/Doc com "A Guerra do Caldeirão de Kamagasaki" Aumentar a fonte do artigo Realizador Leo Sato vence Porto/Post/Doc com "A Guerra do Caldeirão de Kamagasaki" Diminuir a fonte do artigo Realizador Leo Sato vence Porto/Post/Doc com "A Guerra do Caldeirão de Kamagasaki" Ouvir o artigo Realizador Leo Sato vence Porto/Post/Doc com "A Guerra do Caldeirão de Kamagasaki"

Tópicos:

Caldeirão Kamagasaki, Católica, Chris Petit, Eloy Domínguez Serén, Kamagasaki, Leo Sato, Post Doc, Tinhas,