Realizador Miguel Gomes arranca com rodagem do filme "Selvajaria"

Em declarações hoje à agência Lusa, a produtora Filipa Reis (Uma Pedra no Sapato) explicou que esta semana estão a ser feitas filmagens de exteriores no norte do país, com direção de fotografia de Rui Poças e praticamente a mesma equipa envolvida no filme "Grand Tour".

A partir de agosto e até outubro, as filmagens vão acontecer na região de Canudos, no interior do nordeste do Brasil, e o elenco envolve a população local, na interpretação de uma das mais importantes obras da literatura brasileira, retrato de um violento conflito batizado de Guerra de Canudos (1896/1897).

O filme, que terá narração da atriz brasileira Grace Passô, é uma coprodução entre Portugal, Brasil, França, Itália e Países Baixos, com um orçamento a ultrapassar os seis milhões de euros, disse Filipa Reis.

O argumento de "Selvajaria" é coassinado por Miguel Gomes, Maureen Fazendeiro, Mariana Ricardo e Telmo Churro.

O projeto nasceu há uma década, quando Miguel Gomes leu pela primeira vez aquela obra - publicada em 1902 - que narra um conflito violento entre o governo e moradores da pequena comunidade de Canudos, liderada por um líder religioso, Antônio Conselheiro, numa região pobre do Brasil no final do século XIX, que terminou com o massacre de milhares de pessoas.

Em 2019, Miguel Gomes dizia à agência Lusa que o ressurgimento de um sentimento de polarização no mundo tornaria este projeto um reflexo da atualidade.

"O mundo está cada vez mais polarizado, há fações no norte e no sul, [existem divisões entre] os ricos e os pobres. [...]. Tudo está em efervescência, parece que tudo está prestes a explodir", disse o cineasta à Lusa durante a Festa Internacional Literária de Paraty, no Brasil.

Além do desafio de estruturar a montagem financeira e ter uma produção portuguesa na recriação de uma guerra no interior do nordeste brasileiro, Miguel Gomes contava à Lusa em 2024 que a demora no projeto se deveu também à impossibilidade de filmar no Brasil durante a presidência de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Durante a produção de "Selvajaria", Miguel Gomes rodou os filmes "Diários de Otsoga" (2011), com Maureen Fazendeiro, e "Grand Tour" (2024), com o qual venceu o prémio de melhor realizador no festival de Cannes (França).