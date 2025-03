Realizador palestiniano vencedor de um Óscar atacado por colonos judeus

(em atualização)







Entre 10 a 20 colonos atacaram esta segunda-feira a aldeia palestiniana de Susiya, na zona de Masafer Yatta, destruindo bens, informou um grupo de ativistas presentes no local, elementos do Center for Jewish Nonviolence.

“Começaram a atirar pedras aos palestinianos e destruíram um tanque de água perto da casa de Hamdan”, indicou um dos ativistas judeus. "Os colonos destruíram-lhe o carro com pedras e cortaram um dos pneus. Todas as janelas e para-brisas ficaram partidos", adiantou um ativista ao Guardian.









Um vídeo fornecido pelo centro judaico mostrou um colono mascarado a empurrar e a tentar esmurrar dois ativistas do grupo num campo empoeirado à noite.

Os ativistas correram de volta para o carro. "Entrem, entrem!" gritou um deles, enquanto se baixavam para entrar entre o som de pedradas contra o veículo. "Partiram a janela do carro", disse o motorista enquanto fugiam. Os colonos entraram na casa de Hamdan Ballal e atacaram o realizador, deixando a sua cabeça a sangrar, disseram cinco ativistas que testemunharam o ataque. Outros ativistas judeus foram também agredidos.





O grupo Center for Jewish Nonviolence referiu que, enquanto Ballal estava a ser tratado numa ambulância, soldados detiveram-no a ele e a um segundo palestiniano, tendo Hamdan sido levado pelas autoridades.



O exército israelita afirmou que foi aberta uma investigação ao sucedido, mas não comentou a detenção.



“Não sabemos onde Hamdan está porque ele foi levado com uma venda nos olhos”, disse Josh Kimelman, um dos ativistas que estava no local, à The Associated Press.





O filme "No Other Land", que ganhou este ano o Óscar de melhor documentário, relata a luta dos habitantes de Masafer Yatta para impedir os militares israelitas de demolirem as suas aldeias.

O filme tem dois correalizadores palestinianos, Ballal e Basel Adra, ambos residentes em Masafar Yatta, e dois realizadores israelitas, Yuval Abraham e Rachel Szor.







O filme venceu uma série de prémios internacionais, começando no Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2024. Provocou reações de ira em Israel e no exterior, como quando Miami Beach propôs brevemente encerrar um cinema que exibia o documentário.







c/ Lusa