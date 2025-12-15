Realizador Rob Reiner e mulher Michele Singer encontrados mortos em casa

O ator e realizador norte-americano Rob Reiner, de 78 anos, e a mulher, Michele Singer, fotógrafa de 68, foram encontrados mortos na casa do casal, no bairro de Brentwood, em Los Angeles. As autoridades estão a investigar o caso, que aparenta tratar-se de um homicídio, segundo informações preliminares da polícia.



A polícia e os bombeiros foram chamados à residência no domingo à tarde, após um pedido de socorro médico. De acordo com o vice-chefe Alan Hamilton, os corpos permaneceram no interior da casa mais de seis horas após a chegada das autoridades. A causa das mortes será determinada pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles.



As autoridades não divulgaram detalhes sobre ferimentos nem confirmaram a presença de armas, embora investigadores acreditem que o casal possa ter sofrido ferimentos por arma branca.



Um membro da família está a ser interrogado, segundo um responsável da polícia citado pela agência Associated Press. Até ao momento, ninguém foi detido e as circunstâncias das mortes continuam por esclarecer.



Em comunicado, um porta-voz da família afirmou que “é com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner”, acrescentando que os familiares estão devastados e pedem privacidade num momento “incrivelmente difícil”.



O governador da Califórnia, Gavin Newsom, confirmou as mortes e disse estar “com o coração partido”, descrevendo Reiner como “um génio de grande coração por trás de tantas histórias clássicas que amamos”.



A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, classificou o caso como uma “perda devastadora” para a cidade e para o país.

Uma perda para Hollywood



Rob Reiner iniciou a carreira na década de 1960 e tornou-se conhecido como ator na série All in the Family, papel que lhe valeu dois prémios Emmy.



Como realizador, assinou alguns dos clássicos como Quando Harry Encontrou Sally (When Harry Met Sally, 1989), A Princesa Prometida (The Princess Bride, 1987), Conta Comigo (Stand by Me, 1986), Louca Obsessão (Misery) e Questão de Honra (A Few Good Men), sendo também o produtor de This Is Spinal Tap, de 1984, filme em que interpretou o próprio realizador do documentário sobre a banda fictícia.



O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e a mulher Michelle Obama, mostraram-se devastados com a morte do casal. "As conquistas de Rob no cinema e na televisão presentearam-nos com algumas das histórias mais queridas da tela", disse o ex-presidente. "Mas por trás de todas as histórias que ele produziu, havia uma profunda crença na bondade das pessoas e um compromisso de vida inteira em colocar essa crença em prática". "Juntos, ele e sua esposa viveram vidas definidas por um propósito. Serão lembrados pelos valores que defenderam e pelas inúmeras pessoas que inspiraram”.





A notícia comoveu também a comunidade de Hollywood. Eric Idle, John Cusack, Elijah Wood e Ben Stiller foram alguns dos atores que prestaram homenagem ao cineasta, descrevendo-o como um “homem talentoso, gentil e decisivo para várias gerações do cinema”.



Rob Reiner e Michele Singer estavam casados desde 1989 e tinham três filhos. Além do trabalho artístico, o casal destacou-se pelo ativismo social, pela defesa dos direitos civis, da educação infantil e da igualdade LGBTQ+, deixando um legado que ultrapassa o cinema.