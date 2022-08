Reaparece em galeria de arte de Tel Aviv um trabalho de Banksy roubado na Palestina

Jeries Qumsieh, um porta-voz do Ministério do Turismo palestiniano, comentou o facto sem contemplações : "Isto é um roubo de propriedade do povo palestiniano. Estas eram pinturas feitas por um artista internacional para Belém, para a Palestina e para visitantes de Belém e da Palestina. Portanto, transferi-las, manipulá-las e roubá-las é sem dúvida um acto ilegal".





A Convenção de Haia, de 1954, sobre património cultural, proíbe às potências ocupantes a retirada de património cultural de territórios ocupados. Israel é um dos Estados signatários dessa Convenção, mas a sua conivência com o desaparecimento e posterior reaparecimento do trabalho de Bansky oferece poucas dúvidas.





Para além das perguntas que ficam por responder por parte da galeria de arte, há ainda o facto notório de que o bloco de cimento teve de ser transportado de Belém para Tel Aviv passando por check points israelitas.





Banksy tem deixado a sua marca com frequência nos territórios palestinianos ocupados, manifestando com eles a sua solidariedade para com a população local. Já antes foram roubados dois desses trabalho, Wet Dog e Stop and Search, ambos realizados em Belém, e depois comprados por galerias dos EUA e do Reino Unido e expostos por elas em 2011.





Quanto a Slingshot Rat, é uma pintura a stencil que foi feita em 2007 sobre um bloco de cimento de um posto militar israelita abandonado, próximo da cidade palestiniana de Belém. Algum tempo depois, a pintura apareceu vandalizada por alguém que sobre ela escreveu “RIP Banksy Rat”. E, depois, finalmente, foi roubada por desconhecidos.





O marchand d'art israelita Koby Abergel, a quem a galeria de Tel Aviv diz ter comprado a pintura, declarou, por sua vez, tê-la comprado a alguém que a comprou a palestinianos que a tinham em seu poder até ao princípio de 2022.





No entanto, e ainda à luz da Convenção de Haia, a compra de propriedade pública a palestinianos - se foram palestinianos - que eventualmente a tenham roubado não isenta as autoridades do crime de receptação nem do crime de transferência de património cultural dos territórios ocupados.